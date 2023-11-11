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Илья Нежигай, редактор ленты

В Московской области прогремели взрывы в районе Конструкторского бюро

В Московской области прогремели взрывы в районе Конструкторского бюро

В российском городе Коломна, что в Московской области, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные и российские Telegram-каналы, которые ссылаются на местных жителей.

— Жители Коломны услышали взрыв, — пишет один из Telegram-каналов.

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По предварительным данным, в городе мог упасть неизвестный беспилотник.

Как передает портал MSK1, в час ночи в Коломне перекрытой экипажами полиции оказалась территория вокруг НПК Конструкторское бюро машиностроения.

В соцсетях распространяются видео, на которых видно дым и повреждения в здании — выбило стекло.

Где находится Коломна

Российский город Коломна находится в Московской области, примерно в 106 км от столицы государства-агрессора России — Москвы.

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Пока что никакой официальной информации о происшествии нет.

Также информацию о взрывах не комментировали ни российские военные, ни представители местной власти.

Фото: ASTRA

Взрыв, Росія
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