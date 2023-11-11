В Московской области прогремели взрывы в районе Конструкторского бюро
В российском городе Коломна, что в Московской области, прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные и российские Telegram-каналы, которые ссылаются на местных жителей.
— Жители Коломны услышали взрыв, — пишет один из Telegram-каналов.
По предварительным данным, в городе мог упасть неизвестный беспилотник.
Как передает портал MSK1, в час ночи в Коломне перекрытой экипажами полиции оказалась территория вокруг НПК Конструкторское бюро машиностроения.
В соцсетях распространяются видео, на которых видно дым и повреждения в здании — выбило стекло.
Где находится Коломна
Российский город Коломна находится в Московской области, примерно в 106 км от столицы государства-агрессора России — Москвы.
Пока что никакой официальной информации о происшествии нет.
Также информацию о взрывах не комментировали ни российские военные, ни представители местной власти.
Фото: ASTRA
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