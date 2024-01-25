У Пентагоні повідомили про початок переговорів щодо виведення військ США з Іраку

США та Ірак, як очікується, незабаром почнуть переговори про майбутнє американської військової присутності на іракській території.

Про це повідомили в Пентагоні та CNN.

За даними Пентагону, США та Ірак домовилися сформувати Вищу військову комісію влітку минулого року як механізм для проведення переговорів. Дискусії між американськими та іракськими офіційними особами, що нагадують робочу групу, будуть присвячені наступному етапу діяльності очолюваної США коаліції по боротьбі з ІДІЛ, тоді як це терористичне угруповання перестало становити настільки серйозну загрозу, як це було раніше.

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Як зазначає CNN із посиланням на офіційних осіб, в обговореннях візьмуть участь американські військові та дипломати.

Переговори про майбутнє військової присутності США набувають дедалі більшої актуальності на тлі нестабільності в регіоні та зростаючих публічних закликів іракського уряду до США вивести свої війська з країни. Ці заклики пролунали у відповідь на те, що США завдали авіаударів по території Іраку проти підтримуваних Іраном бойовиків, які нападали на американський персонал.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив у четвер, що військова комісія почне роботу “найближчими днями”.

Військові та оборонні чиновники консультуватимуть комісію “щодо найефективнішого розвитку місії коаліції по боротьбі з ІДІЛ, гарантуючи, що ІДІЛ ніколи не зможе відродитися, у консультації з партнерами коаліції на всіх етапах цього процесу”, йдеться в заяві Остіна.

Наразі в Іраку перебуває близько 2,5 тис. військовослужбовців США, які виконують там функції консультантів і помічників із грудня 2021 року, коли американські військові оголосили про припинення своєї бойової ролі в цій країні.

Частина обговорень буде присвячена питанню про те, чи можливо і коли припинити військову присутність США в Іраку. За словами американських чиновників, США віддають перевагу графіку, який ґрунтуватиметься на умовах в Іраку, включно з триваючою перемогою над ІДІЛ і стабільністю уряду та іракських сил безпеки.

Однак деякі елементи в іракському уряді надають перевагу графіку, що ґрунтується на часових рамках, встановлюючи дату виведення американських військ незалежно від стабільності або ситуації з безпекою в країні. 10 січня офіс прем’єр-міністра Іраку Мухаммеда Шиа аль-Судані заявив, що найближчим часом почнеться процес “остаточного припинення присутності сил міжнародної коаліції в Іраку”.

Американський чиновник повідомив CNN, що “США та Ірак близькі до угоди про початок діалогу з Вищою військовою комісією, про який було оголошено ще в серпні”.

– Вища військова комісія дасть можливість спільно оцінити умови, необхідні для подальшої боротьби з ІДІЛ в Іраку, і визначити характер двосторонніх відносин у сфері безпеки. Ми обговорюємо це вже кілька місяців. Час не пов’язаний з нещодавніми терактами. США збережуть за собою повне право на самооборону під час переговорів, – сказав чиновник.

Джонатан Лорд, директор програми з безпеки на Близькому Сході в Центрі нової американської безпеки, заявив CNN, що США необхідно перенести свою підтримку Іраку на створення “міцного і стійкого військового потенціалу (Іракських сил безпеки, – Ред.), щоб уникнути повторення 2014 року. Цього ще не сталося”.

– Якщо ми підемо зараз, не маючи жодного плану, ми відправимо пацієнта назад на вулицю, не маючи жодного плану зі збереження здоров’я. Є шанс, що якщо справи підуть погано, вони знову опиняться там. І це найдорожчий і найменш ефективний спосіб допомогти їм, – додав він.

У вівторок, після останнього раунду американських ударів в Іраку, представник прем’єр-міністра у своїй заяві сказав, що удари “підривають угоди і різні сектори спільного співробітництва в галузі безпеки”, оскільки дві країни працюють над “перебудовою майбутніх відносин”.

Нагадаємо, США та Ірак домовилися почати переговори про майбутню американську військову присутність торік, до того, як терористична атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня спричинила ширшу регіональну напругу та посилила підтримувані Іраном угруповання, зокрема Катаїб Хезболла, в Іраку та на всьому Близькому Сході.

Пентагон стверджує, що уряд Іраку офіційно не просив американських військових вивести війська, підкреслюючи, що вони досі перебувають там на запрошення іракського уряду. І немає жодних термінів завершення обговорень у Вищій військовій комісії або їхнього кінцевого результату.

Джон Альтерман, директор Близькосхідної програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень, каже, що політика американської військової присутності в Іраку була “підступною” впродовж більш ніж десяти років, але це не бінарний вибір – залишитися чи піти. За його словами, це також не процес, який має йти швидко.

Проте, за словами Альтермана, чутки про можливу зміну США своєї військової позиції в Іраку будуть перемогою Ірану.

– Будь-яка ознака того, що це початок кінця, буде широко святкуватися в іранських коридорах, – сказав він.

У середу міністр закордонних справ Іраку натякнув на майбутні обговорення, повідомивши у своїй заяві, що він зустрівся з послом США в Багдаді Оленою Романовські та “отримав від неї важливе послання американського уряду до іракського уряду, яке вивчить прем’єр-міністр і відповідні зацікавлені органи”.

Джерела: DOD, CNN

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