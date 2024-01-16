Іран завдав ударів по території Іраку: під обстріл потрапила база США

Увечері 15 січня північ Іраку була атакована балістичними ракетами та ударними безпілотниками з боку Ірану, місцеві жителі почули близько семи сильних вибухів.

За попередньою інформацією, під удар потрапили аеропорт Ербіля, американська військова база та дипломатичне консульство США.

Відповідальність за теракт одразу взяли на себе члени угруповання Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

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Згідно з заявою бойовиків, яку транслює Al Arabia, їхньою метою були “шпигунські центри та збори антиіранських терористичних груп”.

У ЗМІ повідомили про пряме влучення ракети в будинок власника компанії Falcon Group Пешрави Дізайї. Від отриманих травм загинув він та чотири члени його родини.

Нагадаємо, 12 січня США та Велика Британія завдали широкомасштабних ударів по численних об’єктах хуситів у Ємені. Це стало відповіддю на багатомісячні атаки хуситів на комерційне судноплавство у Червоному морі.

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