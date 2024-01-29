Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців

У понеділок, 29 січня, Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року.

Як зазначають на сайті Ради ЄС, ці обмежувальні заходи вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на окупацію Росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей.

А з лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення РФ, санкції були значно розширені.

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Що відомо про санкції проти Росії

– Наразі вони охоплюють широкий спектр галузевих заходів, включно з обмеженнями торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту і предметів розкоші, – ідеться в повідомленні.

Санкції також охоплюють:

заборону на імпорт або передання морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;

призупинення SWIFT кількох російських банків;

призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Крім того, було запроваджено конкретні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, – наголошується у повідомленні.

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