Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців

Санкції проти Росії
Фото: Факти ICTV

У понеділок, 29 січня, Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року.

Як зазначають на сайті Ради ЄС, ці обмежувальні заходи вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на окупацію Росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей.

А з лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення РФ, санкції були значно розширені.

Зараз дивляться

Що відомо про санкції проти Росії

– Наразі вони охоплюють широкий спектр галузевих заходів, включно з обмеженнями торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту і предметів розкоші, – ідеться в повідомленні.

Санкції також охоплюють:

  • заборону на імпорт або передання морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;
  • призупинення SWIFT кількох російських банків;
  • призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Крім того, було запроваджено конкретні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, – наголошується у повідомленні.

Читайте також
До другої річниці війни Польща та країни Балтії запропонують ЄС нові санкції проти РФ
Путін Лукашенко

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Єврорада, ЄС, Війна в Україні, Російська агресія, санкції, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
€50 млрд для України: в Угорщині заявили про готовність до компромісу
Угорщина
Зеленський про ракети Taurus: Недовіра дуже дорого коштуватиме
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців
Робота не зупиняється. ЗСУ цілодобово зводять лінії оборони – Фітьо
ЗСУ зима, сніг на фронті
Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори
Американські інспектори
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь