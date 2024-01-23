До другої річниці війни Польща та країни Балтії запропонують ЄС нові санкції проти РФ

Польща та країни Балтії розробили пропозиції щодо нових санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF24.

Зокрема, пропонується заборона імпорту СПГ (скрапленого природного газу) та алюмінію з Росії.

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Пропозиція Польщі та країн Балтії містить низку рішень, спрямованих на стримування економічного і технологічного розвитку Росії, наприклад: заборона на передавання знань, співробітництво в наукових сферах. Також посилення санкцій в авіаційній сфері та розширення списку забороненої продукції, що використовується під час виробництва дронів.

Польща і країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій був спрямований і на Білорусь. Ідея в тому, що це має завадити Росії обходити санкції ЄС за допомогою Мінська.

Пропозиції розглядатимуть на переговорах щодо 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердження якого заплановано на 24 лютого.

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