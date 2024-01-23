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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До другої річниці війни Польща та країни Балтії запропонують ЄС нові санкції проти РФ

Путін Лукашенко
Фото: Getty Images

Польща та країни Балтії розробили пропозиції щодо нових санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF24.

Зокрема, пропонується заборона імпорту СПГ (скрапленого природного газу) та алюмінію з Росії.

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Пропозиція Польщі та країн Балтії містить низку рішень, спрямованих на стримування економічного і технологічного розвитку Росії, наприклад: заборона на передавання знань, співробітництво в наукових сферах. Також посилення санкцій в авіаційній сфері та розширення списку забороненої продукції, що використовується під час виробництва дронів.

Польща і країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій був спрямований і на Білорусь. Ідея в тому, що це має завадити Росії обходити санкції ЄС за допомогою Мінська.

Пропозиції розглядатимуть на переговорах щодо 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердження якого заплановано на 24 лютого.

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Білорусь, Війна в Україні, Польща, Санкції проти Росії
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До другої річниці війни Польща та країни Балтії запропонують ЄС нові санкції проти РФ

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