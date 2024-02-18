США вдруге перерахували конфісковані активи РФ на потреби України

Міністерство юстиції США перерахувало близько $500 тис. конфіскованих російських коштів до Естонії, щоб потім спрямувати їх на підтримку України.

Про це було оголошено напередодні на Мюнхенській безпековій конференції.

У Мін’юсті кажуть, що ці кошти конфіскували після викриття мережі нелегальних закупівель з метою імпорту до Росії високоточного шліфувального промислового станка американського виробництва, що використовується в оборонному секторі.

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Цього тижня громадянин Латвії, звинувачений у причетності до цієї схеми, визнав провину у порушенні експортного законодавства США.

Активи конфіскували ще на початку 2023 року, ключового підозрюваного затримали восени 2022-го.

Це перший переказ коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з конкретною метою допомоги Україні, і другий випадок, коли оперативна група KleptoCapture при Міністерстві юстиції США надає конфісковані російські активи в розпорядження України.

Минулого року вона передала $5,4 млн конфіскованих коштів Держдепу США на підтримку українських ветеранів війни.

Конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки факти цієї справи не дозволяють здійснити пряму передання в Україну.

Естонія використає ці кошти на проєкт із прискорення оцінки збитків та критично важливого ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка стала цілеспрямованою мішенню для російських сил, пояснили в американському Мін’юсті.

Поповнення бюджету ЄС на допомогу Україні за рахунок заморожених активів РФ

На початку тижня Рада Європи ухвалила рішення шодо доходів від заморожених активів Центробанку РФ, прибуток з яких може надалі послужити для фінансування потреб України.

Тобто йдеться про можливе поповнення бюджету на допомогу Києву за рахунок заморожених російських активів, які можуть бути передані на більш пізньому етапі відновлення та реконструкції.

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