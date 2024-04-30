Чим ближче до фейкової інавгурації кремлівського диктатора Володимира Путіна, призначеної на 7 травня, тим більше почало хитати вежі Кремля. То російський олігарх Володимир Потанін несподівано переносить свій бізнес до Китаю, то Слідчий комітет Росії заарештовує гаманця Сергія Шойгу. Що це означає та до чого можуть призвести такі процеси в Росії – читайте далі.

Арешти у Росії

В оточенні бункерного почалися дивні процеси. Заарештованому за хабарництво заступнику міністра оборони – Тимуру Іванову – тепер начебто вже закидають держзраду. Крісло захиталося і під його шефом – Сергієм Шойгу. Кажуть, це все витівки секретаря радбезу РФ – Миколи Патрушева – сірого кардинала, що відповідає за підкилимні схеми Кремля.

Тимур Іванов, що вже сидить у СІЗО Лефортово, – одна з найближчих до Шойгу фігур в апараті Міноборони федерації. А ще – ключовий корупціонер цього апарату. Про розкішне гламурне життя його родини журналісти зробили не одне розслідування.

Зараз дивляться

Яхти, вертольоти, коштовні годинники, діаманти, вечірки вартістю десятки мільйонів рублів – на весь цей важкий люкс чиновник заробив тим, що курує будівництво Міноборони. Нагрів руки, зокрема, і відбудову знищеного і захопленого Росією Маріуполя.

– Його корупційне минуле і сьогодення ні для кого ніколи не було секретом. А ось те, що його зараз вирішили не просто упакувати, а ще й звинуватити – це свідчить про те, що йде підкоп під Шойгу, під посаду міністра оборони, – каже російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

Та цікава деталь – серед близьких друзів тепер вже опального чиновника був і путінський прессекретар Дмитро Пєсков. Кажуть, він не пропускав вечірок Іванова.

А отже, все свідчить – Тимур Іванов на прізвисько Гламур був для Кремля своєю людиною. Як раптом повіяв вітер змін. І на думку наших експертів, в Лефортово від нього чекають не просто щиросердного зізнання.

Що означають арешти чиновників у РФ

Тимура Іванова, на думку військового експерта, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, “будуть качати на те, що він повинен розповісти, як Шойгу краде гроші”.

– Але це не є великим компроматом, всі знають що Шойгу живе не на “трудові прибутки”, швидше за все там спробують розглядати історію про нелояльність, що Шойгу, можливо, мав якісь розмови з олігархами, не дай Боже з американцями на тему усунення Путіна від влади або – післяпутінської Росії. І ось за державну зраду от дійсно можуть серйозно розправитися з Шойгу, з усім його оточенням, – каже він.

Наскільки все серйозно – досить поглянути на те, в чому Іванов прийшов на засідання суду. Що називається, при параді – в погонах і з орденами. Тобто з його затримання зробили показовий арешт. А слідом за ним заарештували ще і його друга і бізнес-партнера. А потім ще одного. І це вже не про звичну для Росії корупцію, а про дещо більше.

Нещодавні віддані чиновники Путіна з високою ймовірністю отримають вовчий білет. І тут цікаво – хто за усім цим стоїть і для чого або для кого розчищає дорогу?

Хто стоїть за арештами російських чиновників

Як каже політолог Вадим Денисенко, місяць-півтора тому в Росії відбулося те, що можна назвати “міні-державним переворотом”.

– По суті група Патрушева, який курує ФСБшників і взагалі силовиків, з однією сторони і група Чемізова, це Ростех, це все ВПК РФ, де-факто перемогла всі інші групи, які є сьогодні навколо Путіна, – говорить він.

Усе збігається. Заарештований Іванов, попри міцні позиції в Уряді, впливових покровителів, мав давні проблеми з ФСБ. Там начебто притримували компромат на чиновника. І ось дістали.

Клан силовиків останнім часом був дуже незадоволений зростанням впливу армії. От і почав чистки. Причому це лише верхівка айсберга, далі буде.

До чого це може призвести

Як зауважує Іван Ступак, може відбутися перерозподіл, наприклад, у генеральній прокуратурі.

– Можуть там генпрокурора Краснова зняти, я не виключаю що можуть міністра внутрішніх справ Колокольцева теж посунути з посади за мотивом “не впорався з Крокус Холом“, не зміг запобігти тощо. Ми йдемо до того, що ФСБ дійсно посилюються дуже сильно і займає всі ключові позиції, поки що цього не відбулося, але тенденція така є, – додає він.

Ідеологом чисток і ключовою фігурою кремлівського угруповання стає секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Судячи з усього, тепер він визначає кадрову політику Кремля.

Утім, гегемонія силовиків не остаточна. І попри посилення лінії пропутінської ФСБ, війна кремлівських веж триває.

Вежі Кремля

Наразі їх в Росії нараховується 6 штук, говорить Денисенко.

– 5 на сьогодні: це силовики, Ростех, це група Роснафти, яка перетворилася в ресурсну базу, це група Газпрому або газовиків, яка перетворилася в ресурсну базу, це група, яку можна умовно назвати технократами, Мішустін, Кірієнко, Набіуліна, зараз вона фактично розчинилась, ну і колись була група сім’ї Єльцина, але вона фактично знищена, – говорить він.

Тож нині місце під сонцем собі розчищають ті, хто має силовиків. А традиційної війни веж, яка була в путінському оточенні раніше, вже немає. Тепер, за словами Івана Ступака, це Міністерство оборони, Росгвардія, ФСБ, хто контролює всі ці сили і органи і Міністерство внутрішніх справ. Це ті структури, які і буде нав’язувати війну стосовно інших високопосадовців РФ.

А ще, за дивним збігом обставин, перед арештом Іванова спливає інформація про ще одну ймовірну заміну – відданої маріонетки Путіна Рамзана Кадирова, якому начебто готують спадкоємця.

– Останнім часом, півтора року, коли він чогось там бурмоче чи то напівлежачи, чи то напівсидячи, чи то у стані якогось сп’яніння, чи то під впливом якихось ліків, несе якусь дурницю, у незрозумілому стані, впадає в око зміна його зовнішнього вигляду, – каже Гудков.

Утім, навіть зі смертельною хворобою, Кадиров може бути при владі роками, якщо не десятиліттями. Але російські ліберальні медіа запускають версію про ймовірного наступника – Апти Алаудінова.

– Апті Алаудінов, який по вуха забруднений в українській крові, чеченській крові, який служив Росії вірою і правдою настільки, що, напевно, є єдиним чеченцем, про якого Стрєлков відгукнувся позитивно, – говорить російський опозиційний журналіст кавказького походження Магомед Торієв.

Загалом він не виключає, що Кремль розглядає заміну. Серед найбільш обговорюваних називає ще два прізвища – голова парламенту Магомед Даудов та Адам Демельханов.

– Вони всі військові, кримінальні злочинці, на яких просто клейма ставити ніде, вони прекрасно все знають, що накоїли, і будуть виконувати будь-який наказ Кремля, навіть наказ про їхню власну ліквідацію, – додає Торієв.

Та хто б не став наступником за правління Путіна, він безперечно буде маріонеткою Кремля.

– Якщо все ж таки зараз перемагає у в апаратній боротьбі ФСБшна лінія, то я впевнений що Кадирова будуть з’їдати, затримають його чи дочекаються його смерті. Але, швидше за все, після нього буде хтось або з Москви, направлений якийсь генерал-губернатор, або хтось з місцевих, але максимально наближений та лояльний до ФСБшників саме, – говорить Іван Ступак.

Загалом, факт збільшення впливу силовиків у російській владі – не надто хороший сигнал для нас. Ці люди зацікавлені у продовженні війни проти України, адже війна – це їхні заробітки.

Водночас є надія, що вся ця гризня таки ослабить Путіна. Очевидно, що ФСБшники прагнуть безмежної влади. І проти цього можуть повстати російські еліти, яких відігнали від годівниці.

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