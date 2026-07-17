Понад 60% українців не підтримують відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Щодо оновлення уряду думки громадян розділилися майже порівну.

Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus 16–17 липня 2026 року.

Чи підтримують українці відставку Кабміну

Заміна прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, а разом із нею і всього складу Кабінету міністрів не отримала однозначної оцінки українців.

Зараз дивляться

Так, 31% опитаних повідомили, що повністю або частково підтримують відставку Свириденко. Водночас 36% частково або зовсім не підтримують таке рішення.

Ще 28% респондентів не визначилися зі своєю позицією, а 6% не знали про кадрові зміни в уряді.

Як українці ставляться до відставки Михайла Федорова

Згідно з опитуванням, шість із десяти респондентів не підтримують відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України (або ж 61% опитаних). З них 51% — зовсім не схвалюють це рішення.

Про підтримку заміни Федорова заявили лише 15% респондентів. Ще 19% не змогли визначитися, а 5% нічого не знали про це кадрове рішення.

При цьому 49% опитаних українців висловили думку, що відставка Михайла Федорова та призначення нового міністра оборони послаблять обороноздатність України.

Оцінюючи можливі причини відставки, 45% опитаних назвали конфлікт Михайла Федорова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Ще 18% пов’язали це рішення з успіхами Федорова в боротьбі з корупцією. Водночас 9% респондентів вважають, що ексміністр не впорався з поставленими завданнями, а 8% пояснили відставку його надмірною популярністю серед населення.

Дослідження проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus протягом 16-17 липня 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

15 липня Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Наступного дня під час пресбрифінгу в Києві він підтвердив конфлікт із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

За словами Федорова, Володимир Зеленський пропонував йому обійняти посаду радника президента. Проте він відмовився від цієї пропозиції.

Через відставку Михайла Федорова у Києві та низці інших міст України проходили мирні акції протесту.

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