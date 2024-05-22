РФ хоче посунути держкордон у Балтійському морі: що це означає для Північної Європи

Росія хоче оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки, а також у Балтійському морі поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ Калінінградської області своїми внутрішніми морськими водами.

Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на документ Міноборони Росії.

Що Росія хоче змінити в територіальних водах

Згідно з документом, буде змінено географічні координати точок положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіальних вод Росії, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

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Так, на кордоні з Фінляндією росіяни хочуть “скоригувати” координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Готланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва в Естонії.

На кордоні з Литвою росіяни хочуть переглянути територію в зоні Куршської коси, мису Таран, мису на південь від Тарана, а також Балтійської коси.

Як стверджується в документі, чинні географічні координати не відповідають сучасній географічній ситуації, оскільки їх зафіксували за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які, ґрунтуються на даних середини XX століття, а це не дає змоги визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод Росії.

Факти ICTV розпитали голову Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, чим може загрожувати намагання Росії змінити свої морські кордони та як цьому можна протидіяти.

НАТО треба провести масштабні навчання

За словами Олександра Мусієнка, у відповідь на плани Росії щодо морських кордонів, країни НАТО мають оголосити та провести масштабні військові навчання в цьому регіоні. До навчань мають залучити чи не всі компоненти: морські, авіаційні та сухопутні сили.

Навчання мають показати Кремлю готовність і єдність Північної Європи протидіяти російським впливам. Адже саме Росія хоче в односторонньому порядку збільшити простір своїх вод, у яких вона може панувати.

– У такий спосіб Росія демонструє, що вона не хоче змиритися зі станом речей, коли реально все в Балтійському морі проти неї, оскільки там країни НАТО. Тому найкращою реакцією є масштабні, великі навчання в Північній Європі, зокрема в Балтійському морі, – наголосив експерт.

За словами Олександра Мусієнка, Росія також може готувати певні військові операції проти Литви, Естонії, чи навіть проти Швеції.

– Про острів Готланд (Швеція) російська пропаганда неодноразово говорила ще напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, – зауважив експерт.

Чи може РФ блокувати прохід кораблів біля Данії

Олександр Мусієнко нагадує, що із часів холодної війни одним із намірів Радянського Союзу в разі зіткнення з країнами НАТО був вихід до Данії й можливість блокувати Данію як важливу країну.

Адже саме через Данію можна здійснювати вихід із Балтійського моря в Північне море. Так само з Північного моря заходять кораблі до німецьких, польських, шведських, фінських, естонських чи литовських портів.

– Це торговельний шлях, і Росія може його блокувати. Тобто вони можуть завести свої кораблі, які будуть стояти поряд із територіальними водами Данії й блокувати торговельні фарватерні шляхи, які ведуть вглиб Балтійського моря. Така ситуація буде викликом для НАТО, – говорить Олександр Мусієнко.

Данія може блокувати прохід російських кораблів

Відомо, що Туреччина після нападу Росії на Україну у 2022 році заблокувала російським кораблям прохід із Чорного моря в Середземне. Так може зробити й Данія – заблокувати прохід через свої протоки.

Експерт наголошує, що швидше так і станеться. Для цього країнам Північної Європи потрібно підписати відповідну конвенцію, вочевидь без участі Росії, і встановити порядок проходження протоки.

За словами Олександра Мусієнка, такий порядок би виходив із норм міжнародного права.

Чи може РФ самостійно змінити кордони територіальних вод

За словами експерта, процедура зміни кордонів територіальних чи внутрішніх вод передбачає погодження з іншими країнами.

Тобто Росія не може в односторонньому порядку змінювати координати своїх територіальних вод без погодження з країнами, які мають виходи до Балтійського моря.

Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на плани РФ

У Литві плани Росії розцінюють як свідому провокацію, щоб залякати сусідні країни та їхнє населення, заявило Міністерство закордонних справ Литви.

Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи, йдеться в повідомленні МЗС.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Конвенція ООН із морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їхній перегляд.

– Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Варто пам’ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндію не ввести в оману, – заявила очільниця МЗС.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Росія не контактувала з Фінляндією щодо змін морських кордонів.

Голова МЗС Латвії Байба Браже заявила, що Латвія на зв’язку із фінськими, литовськими колегами та урядовцями з інших країн Балтійського регіону, щоби прояснити ситуацію.

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