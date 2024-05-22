Смерть на рейсі до Сингапура через турбулентність: що це за явище та як його уникнути

Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Singapore Airlines в понеділок ввечері під час перельоту з Великої Британії до Сінгапура потрапив у сильну турбулентність. Відомо про загибель однієї людини, ще 71 отримала різні травми.

Про це повідомляє видання Axios.

Що сталося із літаком Сінгапурських авіаліній

За даними Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), аварії, пов’язані з турбулентністю, є досить поширеними, але смертельні випадки через турбулентність трапляються вкрай рідко.

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Загиблий пасажир – це 73-річний громадянин Великої Британії. Його ім’я та причина смерті не розголошуються.

За даними Flightradar24, літак Boeing 777-300ER летів на висоті 37 000 футів (понад 11 км), а потім за дві хвилини раптово знизився приблизно на 3 000 футів (914 метрів). В цей час літак перебував над західним узбережжям М’янми.

На борту літака було 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Судно приземлилося в аеропорту Таїланда Бангкок–Суварнабхумі. В лікарні Бангкоку повідомили, що щонайменше шестеро людей отримали важкі травми.

Травмування через турбулентність

Зазвичай пілоти можуть заздалегідь попередити пасажирів про більшість типів турбулентності.

На менших приватних літаках або бізнес-джетах серйозні травми або смерті трапляються частіше. Так, Національна рада з безпеки на транспорті США зафіксувала понад 100 травм і десятки смертей за 10 років на внутрішніх рейсах. Хоча смертельні випадки здебільшого траплялися, коли турбулентність призводила до падіння літаків.

На великих авіалайнерах через турбулентність найчастіше можна отримати травми голови або травми від інших людей, які не пристебнуті ременями безпеки і їх кидає по салону. Травмуватися можна і різними речами у салоні, наприклад, через візки обслуговування.

Статистика аварій через турбулентність

За даними NTSB за 2021 рік, турбулентність стала причиною 37% всіх аварій на комерційних рейсах в період з 2009 до 2018 року. Пасажири, порівняно з членами екіпажу, зазвичай рідше отримували серйозні травми.

Щоб звести до мінімуму травми, якщо літак потрапляє в турбулентність, пасажирам рекомендується пристібатися ременями безпеки протягом усього польоту.

Що спричиняє турбулентність повітря

Турбулентність спричиняється зміною швидкості та напрямку вітру в атмосфері на певних ділянках. Повітряні потоки з різними температурами, тиском або швидкістю стикаються, і через це літак може досить сильно трясти.

Турбулентність найбільш ймовірна в районах із грозою, над гірськими хребтами або ж спричиняється появою певних хмар. Її можна передбачити.

Але існує турбулентність у чистому повітрі, яка може застати пілотів літаків зненацька.

Чи можуть літаки уникнути турбулентності

Директор з польотів і технічних операцій Міжнародної асоціація повітряного транспорту IATA Стюарт Фокс каже, що прогнози, які показують наближення погодних фронтів або повітряний потік над горами, можуть сигналізувати про ймовірність турбулентності в чистому повітрі.

– Але ви не можете її побачити. Сила і напрямок повітряного потоку можуть швидко змінюватися, а прогнози можуть лише вказувати на ймовірність, – говорить Стюарт Фокс.

Через це літаки можуть збиватися з курсу, швидко втрачати висоту або кренитися.

IATA запустила платформу, де пілоти можуть повідомляти про турбулентність на тій чи іншій ділянці і попереджати про це пілотів літаків, які летять за ними.

Марко Чан, колишній комерційний пілот і викладач авіації в Букінгемширському університеті, каже, що інцидент із Сінгапурськими авіалініями стався в межах міжтропічної зони конвергенції, де часто є грози.

За його словами, грози чітко видно на навігаційному дисплеї пілотів, але повністю обійти грозові хмари може виявитися неможливим, оскільки вони можуть простягатися на відстань понад 50 морських миль (понад 92 км), пише видання The Guardian.

Пасажирам заради власної безпеки радять дослухатися до вказівок пілота та залишатися сидіти, пристебнувши ремінь безпеки, якомога більшу частину польоту.

Чи впливає зміна клімату на частоту турбулентності

Згідно з дослідженням учених з Університету Редінга, підвищення температури внаслідок кліматичної кризи призводить до значного збільшення турбулентності на трансатлантичних рейсах.

Випадки сильної турбулентності збільшилися на 55% у період із 1979 до 2020 року – через зміну швидкості вітру на великих висотах.

За словами одного з авторів дослідження професора Пола Вільямса, авіаційній галузі необхідно інвестувати в досконаліші системи прогнозування та виявлення турбулентності.

Джерело : Bloomberg

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