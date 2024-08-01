Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Зеленський підписав закон про призупинення виплат за держборгом у разі потреби
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Командира бойового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа ліквідували в Газі – ЦАХАЛ

У Газі ліквідували Мухаммеда Дейфа – бойового командира ХАМАСу

Командира бойового крила терористичного угруповання ХАМАС Мухаммада Дейфа (Усама бен Ладен із Гази) ліквідували 13 липня.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант.

Що відомо про ліквідацію Мухаммада Дейфа

Операція була проведена чітко і професійно силами ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агентства (ISA).

Зараз дивляться

– Це значне досягнення в процесі ліквідації ХАМАС як військової та керівної сили в Газі, а також у досягненні цілей цієї війни… Ця операція свідчить про те, що ХАМАС розпадається, і що його терористи можуть або здатися, або будуть знищені, – заявив Йоав Ґалант.

Міністр також наголосив, що весь Ізраїль буде переслідувати всіх, хто причетний до планування і нападу на країну 7 жовтня 2023 року.

– Ми не заспокоїмося, допоки цю місію не буде виконано, – рішуче заявив Ґалант.

Про ліквідацію Дейфа стало відомо через день після того, як у Тегерані було вбито політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Ізраїльський військовий чиновник телеканалу CNN повідомив, що останніми годинами вони отримали нові розвіддані, які підтверджують, що Дейфа було вбито внаслідок удару по Хан-Юнісу на півдні Гази.

Читайте також
Блінкен заявив про непричетність США до вбивства лідера ХАМАС в Ірані
Ентоні Блінкен

Хто такий Мохаммед Дейф

Дейф вважається одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня. Він очолював збройне крило палестинського бойового угруповання понад 20 років.

Мохаммед Дейф народився в 1960-х роках у Хан-Юнісі – в одному з кількох таборів, створених у Газі наприкінці 1940-х років для переміщених палестинців, яким новоутворена Держава Ізраїль відмовила у праві повернутися до своїх домівок.

Він народився як Мохаммад Діаб Ібрагім аль-Масрі, але пізніше став відомим як ель-Дейф або “гість” через свою звичку ночувати щоночі в різних будинках, щоб уникнути стеження.

США та ЄС внесли його до чорних списків терористів.

Читайте також
Лідер Ірану наказав атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС — NYT
Аятолла Алі Хаменеї, Іран

Фото: Йоав Ґалант

Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Є загрози з Бейрута, але Ізраїль готовий до будь-якого сценарію – Нетаньягу
Ізраїль продовжить боротьбу зі своїми ворогами – Нетаньягу
Лідер Ірану наказав атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС — NYT
Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Що таке рух ХАМАС, яка його мета та хто його підтримує
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
У Тегерані вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію
Ісмаїл Ганія
Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану – що відомо
Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану – що відомо

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь