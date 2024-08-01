Командира бойового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа ліквідували в Газі – ЦАХАЛ

Командира бойового крила терористичного угруповання ХАМАС Мухаммада Дейфа (Усама бен Ладен із Гази) ліквідували 13 липня.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант.

Що відомо про ліквідацію Мухаммада Дейфа

Операція була проведена чітко і професійно силами ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агентства (ISA).

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– Це значне досягнення в процесі ліквідації ХАМАС як військової та керівної сили в Газі, а також у досягненні цілей цієї війни… Ця операція свідчить про те, що ХАМАС розпадається, і що його терористи можуть або здатися, або будуть знищені, – заявив Йоав Ґалант.

Міністр також наголосив, що весь Ізраїль буде переслідувати всіх, хто причетний до планування і нападу на країну 7 жовтня 2023 року.

– Ми не заспокоїмося, допоки цю місію не буде виконано, – рішуче заявив Ґалант.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war. The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 1, 2024

Про ліквідацію Дейфа стало відомо через день після того, як у Тегерані було вбито політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Ізраїльський військовий чиновник телеканалу CNN повідомив, що останніми годинами вони отримали нові розвіддані, які підтверджують, що Дейфа було вбито внаслідок удару по Хан-Юнісу на півдні Гази.

Хто такий Мохаммед Дейф

Дейф вважається одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня. Він очолював збройне крило палестинського бойового угруповання понад 20 років.

Мохаммед Дейф народився в 1960-х роках у Хан-Юнісі – в одному з кількох таборів, створених у Газі наприкінці 1940-х років для переміщених палестинців, яким новоутворена Держава Ізраїль відмовила у праві повернутися до своїх домівок.

Він народився як Мохаммад Діаб Ібрагім аль-Масрі, але пізніше став відомим як ель-Дейф або “гість” через свою звичку ночувати щоночі в різних будинках, щоб уникнути стеження.

США та ЄС внесли його до чорних списків терористів.

Фото: Йоав Ґалант

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