Командира бойового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа ліквідували в Газі – ЦАХАЛ

Командира бойового крила терористичного угруповання ХАМАС Мухаммада Дейфа (Усама бен Ладен із Гази) ліквідували 13 липня.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант.

Операція була проведена чітко і професійно силами ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агентства (ISA).

– Це значне досягнення в процесі ліквідації ХАМАС як військової та керівної сили в Газі, а також у досягненні цілей цієї війни… Ця операція свідчить про те, що ХАМАС розпадається, і що його терористи можуть або здатися, або будуть знищені, – заявив Йоав Ґалант.

Міністр також наголосив, що весь Ізраїль буде переслідувати всіх, хто причетний до планування і нападу на країну 7 жовтня 2023 року.

– Ми не заспокоїмося, допоки цю місію не буде виконано, – рішуче заявив Ґалант.

