Орбан припинив “мирну” місію щодо України: Угорщина надала пояснення ЄС

Угорщина завершила візити прем’єр-міністра Віктора Орбана у рамках так званої мирної місії щодо України.

Візити Орбана до України та Росії

Міністр з європейських справ Угорщини Янош Бока зазначив у ноті, надісланій країнам ЄС, що країна припинила свою “миротворчу” місію щодо України.

За інформацією видання El Pais, низка дипломатів сумніваються у правдивості цієї заяви. На їхню думку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може повторно розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.

Зараз дивляться

Однак тепер збільшилася напруженість між Угорщиною та Європейським Союзом після візитів Віктора Орбана до Росії, блокування допомоги Україні та зустріч з диктатором Володимиром Путіним, главою КНР Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Ці візити викликали питання в країнах Європейського Союзу, які попросили від Будапешта пояснення та бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною, яка голосує в Раді ЄС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.