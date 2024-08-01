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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Орбан припинив “мирну” місію щодо України: Угорщина надала пояснення ЄС

Віктор Орбан припинив "мирну" місію щодо України: що заявили в Угорщині
Фото: Офіс президента

Угорщина завершила візити прем’єр-міністра Віктора Орбана у рамках так званої мирної місії щодо України.

Візити Орбана до України та Росії

Міністр з європейських справ Угорщини Янош Бока зазначив у ноті, надісланій країнам ЄС, що країна припинила свою “миротворчу” місію щодо України.

За інформацією видання El Pais, низка дипломатів сумніваються у правдивості цієї заяви. На їхню думку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може повторно розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.

Зараз дивляться

Однак тепер збільшилася напруженість між Угорщиною та Європейським Союзом після візитів Віктора Орбана до Росії, блокування допомоги Україні та зустріч з диктатором Володимиром Путіним, главою КНР Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Ці візити викликали питання в країнах Європейського Союзу, які попросили від Будапешта пояснення та бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною, яка голосує в Раді ЄС.

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Європейський Союз, ЄС, Віктор Орбан, Угорщина, Україна-Угорщина
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