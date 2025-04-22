РФ намагається виштовхнути США з переговорів, Україна прагне їхньої участі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається відсторонити Сполучені Штати від участі у мирних переговорах щодо завершення війни. Водночас Україна виступає за активну участь США у цьому процесі.

Росія намагається виштовхнути США з мирних переговорів

– Коли вони (Росія – Ред.) нам кидають якісь запитання щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку… На це реагуємо наступним чином. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь. Ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію, – наголосив Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Глава держави зауважив, що Україна готова до переговорів та подальших кроків на шляху до завершення війни – за умови, що Росія припинить вогонь.

21 квітня президент РФ Володимир Путін оголосив про можливість двосторонніх переговорів щодо уникнення ударів по цивільних об’єктах.

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Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнив, що йдеться савме про формат переговорів виключно між Росією та Україною, без залучення інших сторін.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, якщо якась із сторін спробує ускладнити цей процес.

Нагадаємо, під час так званого великоднього “перемир’я”, оголошеного Путіним, російські окупанти майже 3 тис. разів порушили режим тиші.

На фронті було зафіксовано 96 ворожих штурмів і 1 882 обстріли українських позицій, з яких 812 – із застосуванням важкого озброєння.

Було також зафіксовано понад 950 запусків ударних FPV-дронів з боку Росії.

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