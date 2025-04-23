Переговори без глав МЗС: у Лондоні змінився формат зустрічі щодо війни в Україні

Заплановану зустріч міністрів закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини, яка мала відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Зустріч у Лондоні щодо України відбудеться без глав МЗС

– Сьогоднішня зустріч з міністрами закордонних справ щодо мирних переговорів щодо України переноситься. Переговори на офіційному рівні триватимуть, – повідомили AFP у МЗС Великої Британії, додавши, що зустріч офіційних осіб нижчого рівня відбудеться.

Як зауважили в The Guardian, переговори будуть закриті для ЗМІ.

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Про те, що зустріч глав МЗС сьогодні відклали, спершу написало Sky News, посилаючись на власні джерела. Повідомлялося, що замість міністрів переговори щодо ситуації в Україні проведуть високопоставлені чиновники з цих країн.

Український міністр Андрій Сибіга вже прибув до Лондона і має зустрітися окремо з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

Причини такого зниження рівня зустрічі у Лондоні офіційно не відомі. Але, як зазначає Sky News, це збіглося з тим, що команда Дональда Трампа почала активніше тиснути на Київ, щоб Україна домовилася з РФ про припинення вогню.

Зокрема, це може бути пов’язано з тим, що одна з американських ініціатив, яка, ймовірно, мала обговорюватися в Лондоні, передбачає визнання анексії Криму Росією. Ця ідея вже була відкинута президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, згідно з планом, про який пишуть американські ЗМІ, лінія фронту має “заморозитися” на нинішніх позиціях.

Хто представлятиме Німеччину та Францію на зустрічі в Лондоні

За інформацією Суспільного, на зустрічі в Лондоні Францію представлятимуть радник президента Еммануель Бонн та політичний директор МЗС Фредерік Мондолоні.

Від Німеччини участь братиме радник з безпеки Єнс Плотнер, який також був присутній на переговорах у Парижі.

Зазначимо, що ввечері 22 квітня державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що відклав свій візит до Лондона і не буде присутній на переговорах.

Як пояснила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, це пов’язано з його особистим графіком. Вона повідомила, що на зустрічі американську сторону представлятиме спецпредставник Кіт Келлог.

Раніше Axios писало, що на переговорах у Лондоні українська делегація хотіла б обговорити з представниками США припинення вогню на 30 днів, а не рамки мирного плану Трампа.

Тоді як президент Володимир Зеленський 22 квітня під час брифінгу повідомив, що українська команда матиме мандат на переговори про повне або часткове припинення вогню.

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