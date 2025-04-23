Скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року – Єврокомісія

У межах переговорів про вступ України до ЄС скринінг відповідності українського законодавства європейському уже досяг половини шляху.

Про це повідомляє речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Він зауважив, що звіт щодо кластера 1 Засадничі питання (Основи) вже надісланий до Ради ЄС, звіти щодо кластерів 2 Внутрішній ринок та 6 “відносини будуть готові до кінця червня, а повністю скринінг закінчиться восени 2025 року.

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– Від початку переговорів про вступ Україна демонструє неабияку відданість, послідовно просуваючись у реалізації ключових реформ, попри те, що триває війна. Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію – ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року, – розповів речник Єврокомісії.

Він зазначив, що наразі вирішальна роль щодо відкриття перемовин щодо кластера 1 належить Раді ЄС.

– І серед 26 держав – членів ЄС (з 27, – Ред.) існує консенсус щодо просування вперед до відкриття переговорів щодо кластера 12, – сказав він.

Блокування перемовного кластера з боку Угорщини

Щодо тривалого блокування з боку Угорщини відкриття перемовного кластера 1 Основи для України, а також ймовірних шляхів подолання угорського “вето”, речник зауважив, що “Комісія разом з Польщею, яка головує у ЄС, працює над пошуком рішень”.

– Ми також маємо враховувати окремі занепокоєння, що існують у певних державах-членах. Саме тому Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини в Україні, – повідомив Мерсьє.

І зауважив, що “усі залучені сторони повинні проявити добру волю та готовність до компромісів”.

Речник Єврокомісії повідомив і про процес скринінгу інших кластерів, який йде паралельно.

– Станом на сьогодні завершено скринінг половини кластерів: звіт за кластером 1 було передано до Ради ЄС 16 січня 2025 року; звіти за кластерами 2 і 6 буде передано до Ради ЄС ще в період головування Польщі (до кінця червня 2025-го, – Ред.); скринінг решти кластерів буде завершено, а відповідні звіти надійдуть до Ради ЄС до кінця 2025 року – під час головування Данії, – розповів він.

За його словами, безпосередньо скринінг “триватиме до осені 2025 року”. Він наголосив, що “з огляду на темпи, з якими відбувається скринінг, Комісія вважає, що всі кластери можуть бути відкриті вже цього року – за умови схвалення з боку держав-членів”.

Джерело : Європейська правда

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