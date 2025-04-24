Британія заборонила експорт ігрових контролерів до РФ: це пов’язано з ударними дронами

Британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які, за їхніми даними, використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні.

Про це пише видання Politico.

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ

Новий пакет обмежень включає 150 нових торговельних санкцій проти Росії. Велика Британія також закрила доступ до інших технологій, зокрема програмного забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових і газових свердловин.

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— Сьогодні ми використовуємо всі наші можливості, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації, – заявив міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доті, якого цитує видання.

Оголошений у середу пакет санкцій здебільшого спрямований на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до російського оборонного та енергетичного секторів, включно з контролерами відеоігор, які використовуються для пілотування безпілотників у війні проти України.

Також йдеться про передання технологій, що використовуються у виробництві товарів, які належать до Спільних високопріоритетних товарів. Це, зокрема, електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд називає “критично важливими” для російських військових розробок.

Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, щоб обмежити військові та промислові можливості Росії.

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ держав-членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій щодо РФ на засіданні у травні.

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