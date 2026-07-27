У понеділок, 27 липня, в Києві правоохоронці затримали журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Вони зупинили таксі, у якому перебував журналіст та надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, причиною затримання нібито стало порушення журналістом правил військового обліку.

Згідно з документами, які є у розпорядженні редакції, жодних порушень правил військового обліку Євгеній Шульгат не мав.

Поліція затримала журналіста hromadske

За словами Євгенія Шульгата, під час затримання співробітники поліції застосували до нього фізичну силу.

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– Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліцейських, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим, – сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

У hromadske Євгеній Шульгат працював, зокрема, над матеріалами, пов’язаними з корупцією серед представників правоохоронних органів.

У 2024 році Шульгат працював у Слідство.інфо. Після того, як він викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, йому намагалися вручити повістку.

У поліції Києва прокоментували затримання журналіста. Там заявили, що правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував Євгеній Шульгат, для перевірки документів. За версією поліції, журналіст відмовився їх надати.

– Чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних. Однак він категорично відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців, – зазначили в поліції.

Як повідомили правоохоронці, після цього Євгенія Шульгата доставили до одного з районних ТЦК та СП. За попередньою інформацією поліції, журналіст нібито не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

Згідно з документами, які є у розпорядженні редакції, до моменту затримання двома поліцейськими журналіст не мав жодних порушень правил військового обліку.

У коментарі hromadske в поліції повідомили, що їм невідомо, де наразі перебуває Євгеній Шульгат. Інформацію про те, що він нібито не пройшов військово-лікарську комісію, перевіряють.

На зв’язок журналіст не виходить.

У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що Євгенія Шульгата доставили до одного з районних територіальних центрів ТЦК та СП.

Там стверджують, що журналіст нібито “вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком”.

Як заявили у ТЦК, його направили на проходження військово-лікарської комісії.

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