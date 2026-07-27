Зупинили таксі та відвезли до ТЦК: у Києві затримали журналіста-розслідувача hromadske
- У Києві 27 липня поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата.
- Правоохоронці зупинили таксі, у якому їхав журналіст, та надягнули на нього кайданки.
- У редакції заявляють, що журналіст не мав жодних порушень правил військового обліку, що підтверджують наявні документи.
У понеділок, 27 липня, в Києві правоохоронці затримали журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Вони зупинили таксі, у якому перебував журналіст та надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, причиною затримання нібито стало порушення журналістом правил військового обліку.
Згідно з документами, які є у розпорядженні редакції, жодних порушень правил військового обліку Євгеній Шульгат не мав.
Поліція затримала журналіста hromadske
За словами Євгенія Шульгата, під час затримання співробітники поліції застосували до нього фізичну силу.
– Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліцейських, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим, – сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.
У hromadske Євгеній Шульгат працював, зокрема, над матеріалами, пов’язаними з корупцією серед представників правоохоронних органів.
У 2024 році Шульгат працював у Слідство.інфо. Після того, як він викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, йому намагалися вручити повістку.
У поліції Києва прокоментували затримання журналіста. Там заявили, що правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував Євгеній Шульгат, для перевірки документів. За версією поліції, журналіст відмовився їх надати.
– Чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних. Однак він категорично відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців, – зазначили в поліції.
Як повідомили правоохоронці, після цього Євгенія Шульгата доставили до одного з районних ТЦК та СП. За попередньою інформацією поліції, журналіст нібито не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.
Згідно з документами, які є у розпорядженні редакції, до моменту затримання двома поліцейськими журналіст не мав жодних порушень правил військового обліку.
У коментарі hromadske в поліції повідомили, що їм невідомо, де наразі перебуває Євгеній Шульгат. Інформацію про те, що він нібито не пройшов військово-лікарську комісію, перевіряють.
На зв’язок журналіст не виходить.
У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що Євгенія Шульгата доставили до одного з районних територіальних центрів ТЦК та СП.
Там стверджують, що журналіст нібито “вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком”.
Як заявили у ТЦК, його направили на проходження військово-лікарської комісії.