Росія цілеспрямовано завдає ударів по українській портовій інфраструктурі, цивільних суднах та морських маршрутах експорту зерна, намагаючись зірвати постачання аграрної продукції на світові ринки.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко.

Атаки РФ на порти України

За його словами, останнім часом Москва цілеспрямовано намагається блокувати торговельне судноплавство у Чорному морі та послабити експортний потенціал України. Такі дії мають на меті не лише завдати економічних збитків, а й чинити тиск на глобальні продовольчі ринки.

Зараз дивляться

Павліченко повідомив, що з початку повномасштабної війни загарбники пошкодили або частково зруйнували щонайменше 1 054 об’єкти портової інфраструктури та 232 цивільні судна. Внаслідок атак загинули або дістали поранення 307 мирних жителів.

Особливо інтенсивними, за словами дипломата, стали обстріли у червні та липні 2026 року. За цей період під ударами опинилися майже 50 вантажних суден, а кількість загиблих перевищила 30 осіб.

Як приклад Павліченко навів атаку 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який належить турецькій компанії. Суховантаж перевозив українське зерно. Унаслідок російського удару загинули 10 людей, серед яких був український лоцман.

Дипломат наголосив, що судно не мало жодного військового призначення, а такі удари не можна вважати випадковими.

Через загострення безпекової ситуації, за словами Павліченка, із 22 липня морський експорт через українські порти зупинили. Це сталося саме в період збору врожаю, коли мільйони тонн українського зерна мають надходити на міжнародні ринки. Нині понад 90% експорту української аграрної продукції здійснюється через чорноморські порти.

Представник України також заявив, що на відміну від дій Росії, українські сили завдають ударів виключно по військових цілях та об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

Павліченко закликав ООН застосувати всі наявні механізми для припинення атак на цивільні судна, відновлення свободи судноплавства в Чорному морі та гарантування безпеки моряків.

Продовольча безпека

Під час засідання Радбезу очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото підтвердила, що нова хвиля російських атак на українські порти та торговельні судна становить серйозну загрозу глобальній продовольчій безпеці.

За її словами, систематичних ударів зазнають порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва. Лише цього місяця зафіксовано понад шість атак на цивільні судна, під час яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів.

Гото також звернула увагу на наслідки для світового ринку. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), із початку місяця ціни на пшеницю у світі зросли на 20% і досягли найвищого рівня з березня 2024 року.

Фото: Одеська ОВА

Джерело : Укрінформ

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