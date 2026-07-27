Сили безпілотних систем ЗСУ знищили над територією Курської області РФ важкий ударно-розвідувальний безпілотник Форпост-Р, який є носієм керованих авіабомб КАБ-20.

Це шостий підтверджений випадок знищення такого БпЛА від початку повномасштабної війни, заявив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

СБС знищили дрон Форпост-Р на Курщині

За словами Бровді, 27 липня безпілотник виявили та знищили пілоти 7 батальйону Топота 414 окремої бригади Птахи Мадяра.

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Російський БпЛА, який є носієм керованих авіабомб КАБ-20 із лазерним наведенням, був уражений українським перехоплювачем Чаклун-КМ на висоті 4 300 метрів.

– Рідкісний трофей, шостий підтверджений впольований за час повномасштабного, другий на рахунку 414 обр Птахи Мадяра (перший- у квітні 2025 року), – наголосив Бровді.

Для 414 окремої бригади Птахи Мадяра це другий такий трофей. Перший Форпост підрозділ знищив у квітні 2025 року.

Командувач СБС повідомив, що від моменту створення Угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року пілоти підрозділів уразили або знищили 45 067 ворожих ударних і розвідувальних безпілотників та 9 186 дронів типу Шахед і Гербера.

Що відомо про БпЛА Форпост-Р

Дрон Форпост-Р є ліцензійною версією ізраїльського безпілотника Searcher II, який Армія оборони Ізраїлю прийняла на озброєння у червні 1998 року. Із 2012 року цей БпЛА виробляють у Росії за ліцензією.

Комплекс призначений для аеророзвідки та складається з трьох безпілотників і наземної станції управління.

БпЛА має прямокутний фюзеляж, здвоєні хвостові балки, горизонтальний стабілізатор, встановлений зверху, пряме крило без скошених закінчень, яке розташоване високо в задній частині корпусу.

Безпілотник керується двома кермами висоти на горизонтальному стабілізаторі, кермами напряму на вертикальних стабілізаторах та двома закрилками на кожному крилі.

Злітна маса дрона становить 500 кг, операційний радіус – 250 км, тривалість польоту – до 17 годин.

Максимальна висота польоту сягає 6 000 м за умови використання одноциліндрового двигуна 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH та елементів паливної системи ірландської компанії Tillotson.

Після заміни двигуна на російський аналог АПД-85 максимальна висота польоту Форпоста скоротилася до 5 км, тоді як ізраїльський Searcher II здатний підніматися на висоту до 7 км.

Форпост-Р може нести дві малогабаритні керовані авіабомби КАБ-20С із наведенням за лазерним променем, однак незалежних підтверджень цього наразі немає.

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