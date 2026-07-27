Американська сторона перевірить заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія передавала Ірану супутникові знімки американських військових баз.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

США з’ясують, чи передавала РФ розвіддані Ірану

– Ну, ми з’ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Але якщо й робили, то це не мало жодного впливу, – заявив Трамп журналістам.

Президент США висловив думку, що навіть у разі передачі такої інформації вона не матиме суттєвого впливу на безпекову ситуацію.

Зараз дивляться

– В них немає армії, немає військово-повітряних сил, у них немає військово-морського флоту, у них немає нічого. Тож це не спрацювало, – переконаний Трамп.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по військових об’єктах США та країн Перської затоки.

За його словами, ця інформація надійшла від розвідки.

– Я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об’єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди, – сказав Зеленський.

У березні видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Троє посадовців розповіли виданню, що від початку війни в Ірані Росія передала Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів, зокрема кораблів і літаків.

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