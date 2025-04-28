Угорський кардинал Петер Ерде: біографія та церковна кар’єра

Петер Ерде є одним з кардиналів, які мають право брати участь у виборах Папи Римського (конклаві). Його ім’я часто згадується серед можливих наступників, враховуючи його досвід, знання та авторитет у церкві.

Факти ICTV дізнавалися, хто такий Петер Ерде та що відомо про нього.

Петер Ерде – хто це

Петер Ерде — угорський кардинал, архієпископ-метрополит Естергом-Будапешта, один із найвідоміших церковних діячів сучасної Європи.

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Він народився 25 червня 1952 року в Будапешті, Угорщина. Був висвячений на священника 18 червня 1975 року в Будапешті.

Перші роки служіння (1975–1977) працював вікарієм у місті Дорог. Потім продовжив богословську освіту в Папському Григоріанському університеті в Римі (1977–1980), де отримав глибокі знання з канонічного права.

З 1980 до 1986 року Петер Ерде був викладачем канонічного права та церковної історії в семінарії Естергома. Паралельно він підтримував зв’язок із академічною спільнотою, адже у 1986–1988 роках виступав запрошеним професором у Григоріанському університеті.

У 1988–2002 роках очолював кафедру канонічного права в Академії богослов’я імені Пазманя Петера, яка пізніше стала Католицьким університетом імені Пазманя Петера.

Він був також деканом факультету богослов’я (1996–1998) і ректором університету (1998–2003).

Петер Ерде – біографія та церковна кар’єра

Петер Ерде – кардинал Католицької церкви, чия кар’єра активно розвивалася. 4 листопада 1999 року його було призначено титулярним єпископом Пуппії та допоміжним єпископом Секешфехервара.

6 січня 2000 року в Римі Папа Іван Павло ІІ висвятив його на єпископа.

7 грудня 2002 року Ерде став архієпископом Естергома-Будапешта, а 11 січня 2003 року відбулвся його офіційний вступ на кафедру.

21 жовтня 2003 року Іван Павло ІІ ввів його до колегії кардиналів.

Кардинал Петер Ерде також активно працював у науковій і академічній сферах:

Голова Католицької акредитаційної ради Угорської конференції католицьких єпископів (з 1996);

Почесний доктор Паризького католицького університету (1996), Університету Бабеша-Бойяї в Клужі (2001), Люблінського католицького університету (2006) і Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (2007);

Член-кореспондент (з 2007 року) і дійсний член (з 2013 року) Угорської академії наук;

У 2005–2015 роках очолював Угорську конференцію католицьких єпископів (МКПК). Водночас він був великим канцлером Католицького університету імені Пазманя Петера.

Важливою частиною його міжнародної діяльності була участь у Раді єпископських конференцій Європи, де він був президентом у 2006–2016 роках.

Кардинал Петер Ерде залишається одним із найавторитетніших католицьких діячів у Центральній Європі, поєднуючи пастирську діяльність, наукову роботу і глибоке служіння Церкві.

Які шанси має Петер Ерде: прогнози букмекерів

72-річний кардинал Петер Ерде, один із провідних консервативних кандидатів на посаду нового Папи Римського. Букмекери оцінюють його шанси стати новим понтифіком у 6%. Визнаний фахівець із канонічного права, Ерде відомий своєю послідовною підтримкою традиційних католицьких вчень та доктрини. Раніше він очолював Раду єпископських конференцій Європи, де обстоював важливість богословської ортодоксії.

Слід зазначити, що конклав кардиналів для обрання нового Папи Римського має розпочатися між 15-м і 20-м днем після смерті Папи Франциска. Орієнтовно це припадає на період з 6 до 10 травня.

Джерело: Угорська Католицька Церква

Фото: Угорська Католицька Церква

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