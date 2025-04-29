Не вторгаємося до сусідів і не караємо їх: Фон дер Ляєн критикує Трампа

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала американського президента Дональда Трампа через введені ним мита.

Про це пише Politico.

ЄС та світ постраждають через тарифну політику США

У Валенсії на з’їзді Європейської народної партії президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та весь світ постраждають внаслідок “непередбачуваної тарифної політики адміністрації США”, мита якої є “найвищими за останнє століття”.

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– Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки подорожчають, транспорт коштуватиме більше, інфляція зросте, – сказала вона.

Фон дер Ляєн не назвала імені американського президента, однак її критика була спрямована на “сильних лідерів” світу.

– Ми не вторгаємося до своїх сусідів і не караємо їх, – наголосила глава Єврокомісії.

Що відомо про мита Трампа для ЄС

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про нові мита: 20% для товарів з ЄС, 10% – для більшості інших країн, а також додаткові 25% на сталь, алюміній і автомобілі. Через це почали падати фінансові ринки.

У відповідь на запроваджені Трампом мита ЄС заявив про введення торговельних заходів проти Сполучених Штатів на загальну суму близько €21 млрд.

Президент США призупинив частину мит на 90 днів.

22 квітня Урсула фон дер Ляєн заявила, що через введені президентом США мита країни прагнуть налагоджувати співпрацю з надійними торговельними партнерами в Європі.

29 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Євросоюзу потрібно спочатку вирішити деякі “внутрішні питання” перед тим, як розпочати торговельні переговори зі США.

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