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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Не вторгаємося до сусідів і не караємо їх: Фон дер Ляєн критикує Трампа

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала американського президента Дональда Трампа через введені ним мита.

Про це пише Politico.

ЄС та світ постраждають через тарифну політику США

У Валенсії на з’їзді Європейської народної партії президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та весь світ постраждають внаслідок “непередбачуваної тарифної політики адміністрації США”, мита якої є “найвищими за останнє століття”.

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– Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки подорожчають, транспорт коштуватиме більше, інфляція зросте, – сказала вона.

Фон дер Ляєн не назвала імені американського президента, однак її критика була спрямована на “сильних лідерів” світу.

– Ми не вторгаємося до своїх сусідів і не караємо їх, – наголосила глава Єврокомісії.

Що відомо про мита Трампа для ЄС

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про нові мита: 20% для товарів з ЄС, 10% – для більшості інших країн, а також додаткові 25% на сталь, алюміній і автомобілі. Через це почали падати фінансові ринки.

У відповідь на запроваджені Трампом мита ЄС заявив про введення торговельних заходів проти Сполучених Штатів на загальну суму близько €21 млрд.

Президент США призупинив частину мит на 90 днів.

22 квітня Урсула фон дер Ляєн заявила, що через введені президентом США мита країни прагнуть налагоджувати співпрацю з надійними торговельними партнерами в Європі.

29 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Євросоюзу потрібно спочатку вирішити деякі “внутрішні питання” перед тим, як розпочати торговельні переговори зі США.

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ЄС, Дональд Трамп, мито, Урсула фон дер Ляєн
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