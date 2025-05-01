США схвалили експорт зброї Україні на $50 мільйонів

Адміністрація президента Дональда Трампа дала зелене світло на першу поставку американського озброєння до України після його повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Трамп дав добро на постачання зброї Україні

Йдеться про експорт через програму Direct Commercial Sale (DCS) — комерційні угоди між американськими компаніями та іноземними покупцями, які проходять ліцензування урядом США.

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Обсяг дозволеного експорту — щонайменше 50 мільйонів доларів.

Це перше рішення щодо зброї для України з боку нової адміністрації Трампа, і воно з’явилося після понад 100 днів із моменту інавгурації.

До того США тимчасово призупинили військову допомогу Україні, аргументуючи це переглядом політики на користь дипломатичного врегулювання війни.

На сайті Конгресу вже є підтвердження

У реєстраційних документах Конгресу США зафіксовано підтвердження інформації ЗМІ про те, що адміністрація Трампа готує продаж Україні оборонної продукції на суму від 50 мільйонів доларів.

Нинішнє схвалення — частина ширшого пакету, затвердженого Конгресом, який передбачає понад $1 мільярд потенційних DCS-контрактів для України.

У минулі роки, з 2015 до 2023 рр., Штати вже забезпечили Україні експорт зброї на $1,6 млрд у межах тієї ж програми.

Аналітик дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадвар пояснив, що всі угоди DCS зазвичай не афішуються, на відміну від офіційних міжурядових продажів.

– Усі DCS є “тихими”, і про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі. Новина тут у тому, що продаж зброї триває попри прогнози, що Трамп повністю зупинить такі поставки Україні, – додав він.

Згідно з процедурою, ліцензії на DCS-продаж, що перевищує $50 млн, мають подаватися до Конгресу в рамках закону про контроль над експортом озброєнь.

У схваленій пропозиції йдеться про експорт оборонної продукції, технічних даних та послуг.

Українська сторона також демонструє готовність купувати озброєння напряму.

– Ми вже передали перелік озброєння, яке готові купити. Йдеться про ППО та інші відповідні інструменти, — заявив президент Володимир Зеленський 9 квітня.

Також він наголосив, що Україна готова придбати 10 систем Patriot на суму $15 мільярдів, і частину фінансування можуть покрити європейські партнери.

Зеленський неодноразово звертався до США за ліцензіями на виробництво систем Patriot, але, за його словами, “досі ми нічого не отримали”.

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