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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США схвалили експорт зброї Україні на $50 мільйонів

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Адміністрація президента Дональда Трампа дала зелене світло на першу поставку американського озброєння до України після його повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Трамп дав добро на постачання зброї Україні

Йдеться про експорт через програму Direct Commercial Sale (DCS) — комерційні угоди між американськими компаніями та іноземними покупцями, які проходять ліцензування урядом США.

Зараз дивляться

Обсяг дозволеного експорту — щонайменше 50 мільйонів доларів.

Це перше рішення щодо зброї для України з боку нової адміністрації Трампа, і воно з’явилося після понад 100 днів із моменту інавгурації.

До того США тимчасово призупинили військову допомогу Україні, аргументуючи це переглядом політики на користь дипломатичного врегулювання війни.

На сайті Конгресу вже є підтвердження

У реєстраційних документах Конгресу США зафіксовано підтвердження інформації ЗМІ про те, що адміністрація Трампа готує продаж Україні оборонної продукції на суму від 50 мільйонів доларів.

Нинішнє схвалення — частина ширшого пакету, затвердженого Конгресом, який передбачає понад $1 мільярд потенційних DCS-контрактів для України.

У минулі роки, з 2015 до 2023 рр., Штати вже забезпечили Україні експорт зброї на $1,6 млрд у межах тієї ж програми.

Аналітик дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадвар пояснив, що всі угоди DCS зазвичай не афішуються, на відміну від офіційних міжурядових продажів.

– Усі DCS є “тихими”, і про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі. Новина тут у тому, що продаж зброї триває попри прогнози, що Трамп повністю зупинить такі поставки Україні, – додав він.

Згідно з процедурою, ліцензії на DCS-продаж, що перевищує $50 млн, мають подаватися до Конгресу в рамках закону про контроль над експортом озброєнь.

У схваленій пропозиції йдеться про експорт оборонної продукції, технічних даних та послуг.

Українська сторона також демонструє готовність купувати озброєння напряму.

– Ми вже передали перелік озброєння, яке готові купити. Йдеться про ППО та інші відповідні інструменти, — заявив президент Володимир Зеленський 9 квітня.

Також він наголосив, що Україна готова придбати 10 систем Patriot на суму $15 мільярдів, і частину фінансування можуть покрити європейські партнери.

Зеленський неодноразово звертався до США за ліцензіями на виробництво систем Patriot, але, за його словами, “досі ми нічого не отримали”.

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