Венс анонсував кроки зі зближення позицій України та РФ у найближчі 100 днів
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує найближчим часом зосередитися на зовнішньополітичних питаннях, зокрема на спробах зупинити війну, яку розв’язала Росія проти України.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.
США анонсували зближення позицій України та РФ
Венс розповів, що перший важливий крок уже було зроблено, і сторони висунули свої пропозиції щодо миру.
– Українці сказали: Ось чого ми хочемо. Росіяни сказали: Ось чого ми хочемо. І тепер завдання дипломатії – спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, – дуже велика прірва, – сказав він.
Джей Ді Венс також зазначив, що навіть ті європейські партнери, які раніше не погоджувалися з Трампом, визнають його успіх у тому, що вдалося запустити діалог. До цього, за його словами, сторони взагалі не спілкувалися – тільки воювали.
Венс сказав, що наступне завдання команди Трампа полягає в тому, щоб протягом 100 днів максимально наблизити позиції сторін. Він підкреслив: адміністрація буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити ці сторони.
Раніше віцепрезидент США повідомляв, що переговори про припинення вогню між Україною та РФ у самому розпалі. Хоча сторони висувають різні умови щодо мирної угоди, обидві говорять про необхідність припинення бойових дій.