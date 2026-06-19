Україна не може стати повноправним членом Європейського Союзу, поки триває війна, однак може отримати статус асоційованого члена як проміжний етап на шляху до повноцінного вступу.

Про це федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 19 червня після засідання Європейської ради у Брюсселі.

Україна не може бути членом ЄС поки триває війна

Мерц прокоментував свою пропозицію про асоційоване членство в ЄС для України, яку він зробив наприкінці травня.

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Канцлер зауважив, що реалізація такої моделі не потребує внесення змін до установчих договорів Євросоюзу.

– Асоційоване членство можливе без зміни договорів. І ми маємо для цього прецеденти, – сказав він.

Мерц нагадав, що після об’єднання Німеччини для представників колишньої НДР було запроваджено статус спостерігачів у Європейському парламенті без права голосу.

– Саме тому те, що я зараз запропонував, також можливе без зміни договорів. Моя пропозиція від самого початку була спрямована на те, щоб зробити можливим те, що не потребує зміни договорів, – зазначив політик.

Він наголосив, що ситуація в Україні відрізняється від ситуації країн Західних Балкан через війну, яка триває.

Мерц зазначив, що країна, яка перебуває у стані війни, як Україна, не може стати членом Євросоюзу, проте може стати асоційованим членом, а пізніше – повноправним.

За словами німецького канцлера, питання подальшого розширення ЄС та можливих проміжних форматів інтеграції детально розглядатиметься під час засідання Європейської ради в жовтні.

Мерц наголосив, що ці питання залишаються актуальними і “лежать на столі”.

Нагадаємо, 15 червня у Люксембурзі офіційно відкрили перший кластер Основи для України в межах процесу вступу до Європейського Союзу.

Цей кластер є ключовим блоком реформ, який залишатиметься відкритим до завершення переговорів про вступ та визначатиме загальний темп євроінтеграції України.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею асоційованого членства в ЄС, яка не передбачає права голосу. Він назвав такий підхід несправедливим щодо України.

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