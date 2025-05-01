Волц стане постпредом США в ООН, Рубіо – тимчасово радником з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив звільнення Майка Волца з посади радника з національної безпеки. Відтепер Волц представлятиме США в ООН на постійній основі.

Відповідну заяву глава Білого дому опублікував у мережі Truth Social.

Кадрові зміни в адміністрації президента США

Трамп підкреслив, що Волц демонстрував відданість інтересам держави упродовж усієї своєї кар’єри – як військовослужбовець, законодавець у Конгресі та радник президента.

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Він висловив переконання, що на новій посаді Волц проявить таку ж ефективність і патріотизм.

Новим радником президента з питань національної безпеки стане чинний державний секретар Марко Рубіо.

Трамп зазначив, що Рубіо продовжить “тверде керівництво” в питаннях зовнішньої політики. Причини перестановки у вищому керівництві адміністрації залишилися не озвученими.

Раніше низка американських ЗМІ повідомляли про можливу відставку Майка Волца та його заступника Алекса Вонга.

Серед імовірних кандидатів на заміну Волцу називалися кілька осіб, включно з представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффим, який неодноразово відвідував Москву для обговорення війни в Україні.

Що відомо про Майка Волца

Майк Волц – колишній спецпризначенець армії США та конгресмен. У січні 2025 року він став радником Дональда Трампа з національної безпеки, обіймаючи цю посаду до травня того ж року.

У Конгресі здобув репутацію прихильника жорсткої лінії у зовнішній політиці, виступаючи проти Ірану й Китаю.

Волц завжди відкрито підтримував Трампа, у травні 2024 року був одним з небагатьох конгресменів, які з’явилися на судовому слуханні щодо справи про “гроші за мовчання”.

Позиція Волца щодо України змінювалася з часом. У 2022 році він активно закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, але згодом заявив, що підтримка США не може залишатися безконтрольною, і що “епоха порожніх чеків для України завершилась”.

На посаді радника з нацбезпеки Волц потрапив у скандал, пов’язаний з витоком інформації через месенджер Signal – він випадково додав журналіста до конфіденційного чату.

Окрім цього, Волц брав участь у перемовинах з Росією щодо припинення війни, разом із держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланцем Стіва Віткоффа.

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