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Військового рішення немає: Марко Рубіо про війну Росії проти України

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Російсько-українська війна не має військового рішення, адже жодна зі сторін не може досягти своїх цілей. Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

– Це війна, яка не має військового рішення: по суті, Путін не може захопити всю Україну, а Україна не може відкинути росіян туди, де вони були у 2014 році, – сказав Рубіо.

Він зазначив, що питання тут полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може спілкуватися з обома сторонами і привести їх до угоди. Держсекретар США висловив сподівання, що таким лідером є президент Трамп.

Знають обидві позиції

Марко Рубіо наголосив, що США знають позицію України і позицію Росії та Путіна. Вони стали ближчими, але все ще далекі одна від одної. На думку держсекретаря США, знадобиться справжній прорив, щоб мирна угода стала можливою.

Зараз дивляться

– Інакше, я думаю, що президенту (Трампу – Ред.) доведеться прийняти рішення про те, скільки ще часу ми маємо намір присвятити цьому, – сказав він.

Не тільки війна в Україні

Також держсекретар вважає, що крім війни в Україні у світі є ще важливі питання.

– Не те щоб війна в Україні не важлива, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, важливіше в довгостроковій перспективі для майбутнього світу, – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями представників влади Російської Федерації та України є дуже велика прірва.

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Джерело: Fox News
Війна в Україні, Дональд Трамп, США
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