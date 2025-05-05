ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року — Bloomberg

Європейська комісія планує ініціювати повну заборону імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

ЄС планує повну заборону імпорту газу з РФ

Як зазначається, частка російського газу в структурі імпорту до Євросоюзу різко скоротилася — з понад 40% до початку повномасштабної війни РФ проти України до приблизно 19% у 2023 році.

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Тепер ЄС має намір зробити подальші кроки до повного припинення енергетичної залежності від країни-агресора.

Очікується, що у червні буде представлено офіційну пропозицію, яка передбачатиме заборону імпорту російського газу в усіх його формах — як за новими, так і за чинними спотовими контрактами.

Згідно з інформацією джерел, обмеження, що охоплюють спотові контракти (на які нині припадає близько третини обсягів постачання), мають набути чинності не пізніше кінця 2025 року.

Більшість закупівель російського СПГ, як і трубопровідного газу, здійснюється в межах довгострокових контрактів, що передбачають суворі умови, зокрема принцип “бери або плати”.

Очікується, що Єврокомісія оголосить про свою ініціативу в Європейському парламенті, повідомивши про плани обмежити постачання як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

Повна заборона має запрацювати до завершення 2027 року.

Водночас джерела наголошують, що графік реалізації плану буде залежати від можливостей ЄС налагодити альтернативні постачання СПГ з інших регіонів — зокрема зі США, Катару, Канади та африканських країн.

Також повідомляється, що питання імпорту американського СПГ наразі є предметом торговельних переговорів між ЄС і адміністрацією президента Дональда Трампа.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що у 2024 році країни ЄС придбали у РФ рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ).

Росія стала другим за величиною постачальником цього виду палива в Європі після США, обігнавши Катар.

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