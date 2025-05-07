Італія підвищить витрати на оборону до 2% від ВВП цьогоріч – Мелоні
Італія має наміри збільшити військові витрати протягом 2025 року, щоб досягти стандарту НАТО у 2% витрат від валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.
Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час виступу в Сенаті, повідомляє Sky TG24.
Як Італія підвищить витрати на оборону
– Італія досягне цієї мети вже протягом 2025 року, – стверджує Мелоні.
За словами італійської прем’єр-міністерки, цю мету вдасться досягнути не тільки завдяки збільшенню витрат, а й через включення до оборонних витрат деяких статей видатків, які раніше не належали до них.
Варто зазначити, що зараз показник оборонних витрат Італії становить близько 1,5%.
Водночас прем’єр-міністр додала, що Італія підтримує зусилля адміністрації США для досягнення міцного миру в Україні.
Нещодавно Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, з якого стало відомо, що світові військові витрати досягли $2 718 млрд у 2024 році.
У звіті зазначається, що це на 9,4% більше, ніж у 2023 році. Вони зросли в усіх регіонах світу, особливо в Європі та на Близькому Сході.