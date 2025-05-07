Італія підвищить витрати на оборону до 2% від ВВП цьогоріч – Мелоні

Італія має наміри збільшити військові витрати протягом 2025 року, щоб досягти стандарту НАТО у 2% витрат від валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час виступу в Сенаті, повідомляє Sky TG24.

Як Італія підвищить витрати на оборону

– Італія досягне цієї мети вже протягом 2025 року, – стверджує Мелоні.

За словами італійської прем’єр-міністерки, цю мету вдасться досягнути не тільки завдяки збільшенню витрат, а й через включення до оборонних витрат деяких статей видатків, які раніше не належали до них.

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Варто зазначити, що зараз показник оборонних витрат Італії становить близько 1,5%.

Водночас прем’єр-міністр додала, що Італія підтримує зусилля адміністрації США для досягнення міцного миру в Україні.

Нещодавно Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, з якого стало відомо, що світові військові витрати досягли $2 718 млрд у 2024 році.

У звіті зазначається, що це на 9,4% більше, ніж у 2023 році. Вони зросли в усіх регіонах світу, особливо в Європі та на Близькому Сході.

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