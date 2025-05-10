Келлог про 30-денне припинення вогню: Стане початком завершення війни в Україні

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог вважає, що очікуване з 12 травня повне припинення вогню на 30 днів покладе початок завершенню війни Росії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи домовленість лідерів Коаліції охочих із Дональдом Трампом.

Келлог про 30-денне припинення вогню в Україні

– Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни, – наголосив Келлог.

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Він нагадав, що Дональд Трамп неодноразово закликав негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 10 травня після зустрічі Коаліції охочих у Києві Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Туск мали плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, за його словами, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню з 12 травня, якщо Росія погодиться.

Згодом британський прем’єр Кір Стармер на пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві оголосив ультиматум Володимиру Путіну, пояснивши, що чекає на РФ у разі відмови від пропозиції.

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