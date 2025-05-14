Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Президент Бразилії проситиме Путіна зустрітися із Зеленським

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Depositphotos

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив про намір особисто переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на переговорах у Стамбулі.

Лула хоче переконати Путіна приїхати на переговори в Стамбулі

– Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому: Гей, товаришу Путіне, їдьте на переговори до Стамбула, – заявив він на пресконференції в Пекіні напередодні свого від’їзду.

Лула планує зупинитися у Москві на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї.

Коментарі президента Бразилії з’явилися після того, як напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країну використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч Путіна і Зеленського відбулася.

Зараз дивляться

А також після того, як 13 травня Бразилія і Китай опублікували спільну заяву, в якій закликали до прямих переговорів як єдиного способу припинення війни.

У Кремлі досі не сказали, чи буде Путін присутній на переговорах у Стамбулі, водночас Володимир Зеленський прибуде на переговори до Туреччини навіть у разі відмови російського диктатора зустрічатися особисто.

Читайте також
Китай і Бразилія підтримують прямий діалог України з Росією
Зеленський і путін

Джерело: Barron’s

Бразилія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, переговори, Російська агресія, Росія, Стамбул, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь