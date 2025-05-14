Президент Бразилії проситиме Путіна зустрітися із Зеленським
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив про намір особисто переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на переговорах у Стамбулі.
Лула хоче переконати Путіна приїхати на переговори в Стамбулі
– Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому: Гей, товаришу Путіне, їдьте на переговори до Стамбула, – заявив він на пресконференції в Пекіні напередодні свого від’їзду.
Лула планує зупинитися у Москві на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї.
Коментарі президента Бразилії з’явилися після того, як напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країну використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч Путіна і Зеленського відбулася.
А також після того, як 13 травня Бразилія і Китай опублікували спільну заяву, в якій закликали до прямих переговорів як єдиного способу припинення війни.
У Кремлі досі не сказали, чи буде Путін присутній на переговорах у Стамбулі, водночас Володимир Зеленський прибуде на переговори до Туреччини навіть у разі відмови російського диктатора зустрічатися особисто.
Джерело: Barron’s