Президент Бразилії проситиме Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив про намір особисто переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на переговорах у Стамбулі.

Лула хоче переконати Путіна приїхати на переговори в Стамбулі

– Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому: Гей, товаришу Путіне, їдьте на переговори до Стамбула, – заявив він на пресконференції в Пекіні напередодні свого від’їзду.

Лула планує зупинитися у Москві на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї.

Коментарі президента Бразилії з’явилися після того, як напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країну використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч Путіна і Зеленського відбулася.

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А також після того, як 13 травня Бразилія і Китай опублікували спільну заяву, в якій закликали до прямих переговорів як єдиного способу припинення війни.

У Кремлі досі не сказали, чи буде Путін присутній на переговорах у Стамбулі, водночас Володимир Зеленський прибуде на переговори до Туреччини навіть у разі відмови російського диктатора зустрічатися особисто.

Джерело: Barron’s

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