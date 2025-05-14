Президент Бразилии будет просить Путина встретиться с Зеленским

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил о намерении лично убедить российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в Стамбуле.

Лула хочет убедить Путина приехать на переговоры в Стамбуле

— Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не мешает сказать ему: Эй, товарищ Путин, езжайте на переговоры в Стамбул, — заявил он на пресс-конференции в Пекине накануне своего отъезда.

Лула планирует остановиться в Москве на обратном пути в Бразилию после завершения регионального форума в Китае.

Комментарии президента Бразилии появились после того, как накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страну использовать свое влияние на Россию и сделать так, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась.

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А также после того, как 13 мая Бразилия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором призвали к прямым переговорам как единственному способу прекращения войны.

В Кремле до сих пор не сказали, будет ли Путин присутствовать на переговорах в Стамбуле, в то же время Владимир Зеленский прибудет на переговоры в Турцию даже в случае отказа российского диктатора встречаться лично.

Источник: Barron’s

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