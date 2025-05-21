Показав “геноцид білих” в Африці: Трамп влаштував президенту ПАР “засідку” в Овальному кабінеті

У Білому домі президент США Дональд Трамп показав голові Південної Африки Сирілу Рамафосу відео, яке, за його словами, демонструє “геноцид білих фермерів”. У свою чергу президент ПАР відкинув усі звинувачення.

Про це пише The Guardian.

Трамп показав відео про “геноцид білих” в Африці

На відео, яке продемонстрував Трамп, були невідомі могили, виступи нібито південноафриканських чиновників із закликами до насильства та сцена з політиком-комуністом, який співає пісню з текстом про вбивство фермерів.

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Під час перегляду відео Рамафоса залишався мовчазним.

– Я хотів би знати, де це, бо цього (відео, – Ред.) я ніколи не бачив, – заявив після перегляду президент ПАР.

У свою чергу Трамп коментував кадри, вказуючи: “Це люди, які є чиновниками, і вони кажуть… убийте білого фермера та заберіть його землю”.

Президент США також показав роздруковані копії статей із фотографіями, які, як він зауважив, зображують убитих білих південноафриканців.

– Смерть, смерть, – говорив Трамп, гортаючи сторінки.

Він зауважив, що продемонстровані місця поховань – це кладовища, де нібито ховають білих фермерів.

Рамафоса публічно спростував усі звинувачення Трампа та наголосив, що висловлювання з відео не є офіційною політикою уряду.

– У Південній Африці багатопартійна демократія, яка дозволяє людям висловлюватися… Але політика нашого уряду повністю, повністю суперечить тому, що він (людина на відео, – ред.) говорив, – зауважив він.

Крім того, президент ПАР наголосив, що країна справді має проблему з рівнем злочинності, проте більшість жертв – саме чорношкірі. Коли він почав говорити про це, Трамп перебив його.

– Фермери не чорношкірі, – сказав Трамп.

Рамафоса відповів, що “це ті проблеми, про які ми готові з вами поговорити”.

За інформацією видань, останні місяці Трамп критикував закон Південної Африки про земельну реформу, спрямований на виправлення несправедливостей апартеїду, та судову справу про геноцид проти Ізраїлю.

До речі, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп, ймовірно, не візьме участі в саміті лідерів G20, який цього року відбудеться в Південній Африці.

Причиною такого рішення є те, що ПАР “послідовно не підтримує” політику США.

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