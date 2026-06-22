Яке свято 22 червня 2026 та що віщують крики птахів
Сьогодні, 22 червня, українці вшановують памʼять загиблих у роки Другої світової війни.
У світі на цей день припадає низка незвичних дат – це Всесвітній день купання, День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, День шоколадного еклера, Міжнародний день Фольксвагена Жук і навіть Всесвітній день верблюда.
У церковній традиції цього дня згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 22 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.
- Яке сьогодні церковне свято – 22 червня 2026 року
- Який сьогодні, 22 червня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 22 червня 2026 року
- Що не можна робити 22 червня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 22 червня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 22 червня 2026 року
Цього дня згадують священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який жив у IV столітті. Він був непохитним у захисті православного віровчення від аріанської єресі, за що неодноразово зазнавав переслідувань.
Святого Євсевія вбили під час поїздки до міста Долиха, де він таємно висвячував нового єпископа. Опоненти підстерегли його і кинули на голову черепицю з даху.
Який сьогодні, 22 червня 2026 року, день в Україні
В Україні 22 червня – це День скорботи і пам’яті жертв війни. Саме цього дня у 1941 році почався новий етап Другої світової – вторгнення нацистської Німеччини на територію СРСР, що призвело до масштабних бойових дій в Україні.
Це офіційний день національної пам’яті, коли згадують мільйони загиблих військових і мирних жителів, депортованих, примусово вивезених та постраждалих у вогні воєнних подій.
Хто святкує день ангела 22 червня 2026 року
У цю дату день ангела відзначають Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія. Якщо серед ваших знайомих є люди з такими іменами – не забудьте привітати їх із днем небесного покровителя.
Що не можна робити 22 червня 2026 року
- Розпочинати нові справи, проєкти, угоди чи підписувати контракти.
- Лихословити, лаятися чи сваритися.
- Підстригатися.
- Пліткувати або обговорювати інших.
- Підіймати гроші з землі.
Крім того, за народними віруваннями, дівчатам радили ходити босоніж по траві, щоби е залишитися без нареченого.
Що можна робити сьогодні
Це вдалий час для завершення раніше розпочатих справ, наведення ладу і самопізнання.
Добре займатися домашніми справами – прибиранням, дрібним ремонтом, закупівлею. День також сприятливий для поїздок, переїздів, торговельних справ або юридичної діяльності.
Рекомендовані медитації, глибокий сон, оздоровчі процедури з водою.
Народні прикмети на 22 червня 2026 року
- Ягід багато – буде холодна зима.
- Ластівки, стрижі, ворони низько літають або кричать – до дощу.
- Вечірня роса віщує ясний завтрашній день, а ранковий туман – дощ.