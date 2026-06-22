Сьогодні, 22 червня, українці вшановують памʼять загиблих у роки Другої світової війни.

У світі на цей день припадає низка незвичних дат – це Всесвітній день купання, День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, День шоколадного еклера, Міжнародний день Фольксвагена Жук і навіть Всесвітній день верблюда.

У церковній традиції цього дня згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

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Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 22 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.

Яке сьогодні церковне свято – 22 червня 2026 року

Цього дня згадують священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який жив у IV столітті. Він був непохитним у захисті православного віровчення від аріанської єресі, за що неодноразово зазнавав переслідувань.

Святого Євсевія вбили під час поїздки до міста Долиха, де він таємно висвячував нового єпископа. Опоненти підстерегли його і кинули на голову черепицю з даху.

Який сьогодні, 22 червня 2026 року, день в Україні

В Україні 22 червня – це День скорботи і пам’яті жертв війни. Саме цього дня у 1941 році почався новий етап Другої світової – вторгнення нацистської Німеччини на територію СРСР, що призвело до масштабних бойових дій в Україні.

Це офіційний день національної пам’яті, коли згадують мільйони загиблих військових і мирних жителів, депортованих, примусово вивезених та постраждалих у вогні воєнних подій.

Хто святкує день ангела 22 червня 2026 року

У цю дату день ангела відзначають Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія. Якщо серед ваших знайомих є люди з такими іменами – не забудьте привітати їх із днем небесного покровителя.

Що не можна робити 22 червня 2026 року

Розпочинати нові справи, проєкти, угоди чи підписувати контракти.

Лихословити, лаятися чи сваритися.

Підстригатися.

Пліткувати або обговорювати інших.

Підіймати гроші з землі.

Крім того, за народними віруваннями, дівчатам радили ходити босоніж по траві, щоби е залишитися без нареченого.

Що можна робити сьогодні

Це вдалий час для завершення раніше розпочатих справ, наведення ладу і самопізнання.

Добре займатися домашніми справами – прибиранням, дрібним ремонтом, закупівлею. День також сприятливий для поїздок, переїздів, торговельних справ або юридичної діяльності.

Рекомендовані медитації, глибокий сон, оздоровчі процедури з водою.

Народні прикмети на 22 червня 2026 року

Ягід багато – буде холодна зима.

Ластівки, стрижі, ворони низько літають або кричать – до дощу.

Вечірня роса віщує ясний завтрашній день, а ранковий туман – дощ.

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