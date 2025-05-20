Польща не направлятиме війська в Україну – буде зміцнювати власний кордон – Туск
Польська влада не має наміру направляти свої збройні сили до України. Польща зосередить зусилля на охороні власних кордонів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVP Info.
Польща не направлятиме військових в Україну
Очільник польського уряду вкотре підтвердив незмінну позицію Варшави щодо цього питання.
– Ми не будемо посилати польські війська в Україну, – наголосив Туск.
За словами прем’єра, Польща зосереджує зусилля на зміцненні безпеки власних кордонів, зокрема з Білоруссю та Російською Федерацією та на забезпеченні функціонування центру передачі озброєння та допомоги Україні.
Про залучення європейського контингенту для моніторингу перемир’я у Україні після підписання мирної угоди раніше заявляв Вашингтон.
Нагадаємо, Польща, яка є частиною коаліції рішучих, неодноразово заявляла про відсутність намірів вводити свої війська в Україну.
Дональд Туск зазначав, що головний пріоритет Варшави – охорона східного флангу НАТО та власного кордону з РФ і Білоруссю.
Цю ж позицію підтверджено 13 травня, коли Міністерство оборони Польщі відхилило пропозицію США про участь польських військових у так званій миротворчій місії на території України.
У Міноборони підкреслили, що Польща й надалі відіграватиме важливу роль у логістиці та доставці допомоги українській стороні.
Наприкінці березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що найкращою гарантією безпеки для України є сильні власні Збройні сили.