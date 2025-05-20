Польща не направлятиме війська в Україну – буде зміцнювати власний кордон – Туск

Польська влада не має наміру направляти свої збройні сили до України. Польща зосередить зусилля на охороні власних кордонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVP Info.

Польща не направлятиме військових в Україну

Очільник польського уряду вкотре підтвердив незмінну позицію Варшави щодо цього питання.

Зараз дивляться

– Ми не будемо посилати польські війська в Україну, – наголосив Туск.

За словами прем’єра, Польща зосереджує зусилля на зміцненні безпеки власних кордонів, зокрема з Білоруссю та Російською Федерацією та на забезпеченні функціонування центру передачі озброєння та допомоги Україні.

Про залучення європейського контингенту для моніторингу перемир’я у Україні після підписання мирної угоди раніше заявляв Вашингтон.

Нагадаємо, Польща, яка є частиною коаліції рішучих, неодноразово заявляла про відсутність намірів вводити свої війська в Україну.

Дональд Туск зазначав, що головний пріоритет Варшави – охорона східного флангу НАТО та власного кордону з РФ і Білоруссю.

Цю ж позицію підтверджено 13 травня, коли Міністерство оборони Польщі відхилило пропозицію США про участь польських військових у так званій миротворчій місії на території України.

У Міноборони підкреслили, що Польща й надалі відіграватиме важливу роль у логістиці та доставці допомоги українській стороні.

Наприкінці березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що найкращою гарантією безпеки для України є сильні власні Збройні сили.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.