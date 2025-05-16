Російські хакери атакували сайти польської коаліції напередодні виборів – Туск
Група російських хакерів здійснила атаку на сайти правлячої партії Громадянська платформа та її партнерів по коаліції за два дні до президентських виборів у Польщі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х.
Хакери РФ атакували сайти правлячої партії у Польщі перед виборами
– Лише за два дні до виборів у Польщі група російських хакерів, активних у Tелеграмі, атакувала сайти Громадянської платформи. Їх ціллю також стали сайти моїх партнерів по коаліції, – написав Туск.
Прем’єр зазначив, що відповідні служби активно працюють над припиненням атаки, яка ще продовжується.
Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія намагається втрутитись у президентські вибори шляхом кібератак і поширення дезінформації.
Наприкінці квітня польські служби зафіксували масштабну кібератаку на урядову систему державних реєстрів, через яку майже годину були недоступні онлайн-послуги для громадян.
Що відомо про вибори у Польщі
Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. Національна виборча комісія Польщі зареєструвала 17 кандидатів у президенти.
Серед ключових претендентів: представник партії Право і Справедливість Кароль Навроцький, кандидат від партії Громадянська коаліція та мер Варшави Рафал Тшасковський, а також представник ультраправої партії Конфедерація Славомир Менцен.
Ймовірний другий тур має відбутися у червні.