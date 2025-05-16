Російські хакери атакували сайти польської коаліції напередодні виборів – Туск

Група російських хакерів здійснила атаку на сайти правлячої партії Громадянська платформа та її партнерів по коаліції за два дні до президентських виборів у Польщі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х.

Хакери РФ атакували сайти правлячої партії у Польщі перед виборами

– Лише за два дні до виборів у Польщі група російських хакерів, активних у Tелеграмі, атакувала сайти Громадянської платформи. Їх ціллю також стали сайти моїх партнерів по коаліції, – написав Туск.

Прем’єр зазначив, що відповідні служби активно працюють над припиненням атаки, яка ще продовжується.

Зараз дивляться

Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія намагається втрутитись у президентські вибори шляхом кібератак і поширення дезінформації.

Наприкінці квітня польські служби зафіксували масштабну кібератаку на урядову систему державних реєстрів, через яку майже годину були недоступні онлайн-послуги для громадян.

Що відомо про вибори у Польщі

Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. Національна виборча комісія Польщі зареєструвала 17 кандидатів у президенти.

Серед ключових претендентів: представник партії Право і Справедливість Кароль Навроцький, кандидат від партії Громадянська коаліція та мер Варшави Рафал Тшасковський, а також представник ультраправої партії Конфедерація Славомир Менцен.

Ймовірний другий тур має відбутися у червні.

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