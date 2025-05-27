Рада ЄС затвердила оборонну програму на €150 млрд з можливою участю України

Рада міністрів ЄС 27 травня погодила регламент про створення програми SAFE, що передбачає залучення €150 млрд. Ці кошти будуть виділятися країнам ЄС, які спільно інвестуватимуть у виробництво і закупівлю сучасного озброєння та оборонної техніки.

Рада ЄС погодила €150 млрд на спільні оборонні закупівлі

SAFE – новий інструмент ЄС для фінансування спільних оборонних закупівель. Він допомагатиме країнам, які хочуть інвестувати у виробництво зброї та техніки, зосереджуючись на найважливішому.

SAFE спрямований на посилення європейської оборонної промисловості: збільшення виробництва, усунення нестачі обладнання та зміцнення обороноздатності ЄС.

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Україна також зможе брати участь у програмі з самого початку.

– Ми ухвалили першу на рівні ЄС масштабну програму інвестицій в оборону вартістю €150 млрд. Це успіх не тільки головування, а й ЄС загалом. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість. Що більше ми інвестуємо в нашу безпеку й оборону, то краще ми стримуємо тих, хто бажає нам зла, – повідомив міністр Польщі у справах ЄС Адам Шлапка.

Як функціонуватиме програма SAFE

Через програму SAFE Євросоюз виділить до €150 млрд на оборонні закупівлі. Ці гроші надаватимуть у вигляді довгострокових позик за конкурентними цінами, які країни повинні будуть повернути.

Щоб отримати фінансування, країни ЄС повинні купувати оборонну продукцію разом з іншими державами, щонайменше двома. Однак через складну ситуацію у світі тимчасово дозволять закупівлі й однією країною.

Україна, як і країни ЄЕЗ та ЄАВТ, зможе брати участь у програмі на тих самих умовах, що й члени ЄС. Також до SAFE зможуть приєднатися країни-кандидати та партнери ЄС, наприклад, Велика Британія.

SAFE фінансуватиме закупівлю оборонної продукції за переліком, затвердженим 6 березня 2025 року. Уся продукція ділиться на дві категорії:

боєприпаси та ракети; артилерійські системи; наземні бойові спроможності та їхні допоміжні системи, включно з екіпіруванням солдата та стрілецькою зброєю; захист критичної інфраструктури; кібербезпека; військова мобільність, включно з контрмобільністю;

системи протиповітряної та протиракетної оборони; морські надводні та підводні можливості; безпілотні літальні апарати та системи боротьби з безпілотниками; стратегічні засоби, такі як, але не обмежуючись, стратегічні авіаперевезення, дозаправка в повітрі та системи C4ISTAR, а також космічні засоби та послуги; захист космічних засобів; ШІ та радіоелектронна боротьба.

Для другої категорії діятимуть суворіші вимоги – підрядники повинні мати можливість адаптувати та розробляти цю продукцію.

У контрактах на закупівлю має бути передбачено, що не більш як 35% вартості компонентів продукції можуть становити деталі, виготовлені за межами ЄС, ЄЕЗ-ЄАВТ та України.

Джерело: European Council

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