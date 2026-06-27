Графіки відключення світла 28 червня: чи будуть діяти в Україні
У неділю, 28 червня, Укренерго не планує введення обмежень постачання електроенергії в Україні.
Графіки відключення світла 28 червня: що відомо
– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.
Енергетики просять перенести користування потужними приладами на денні години – з 10:00 до 16:00.
Натомість ввечері, з 18:00 до 22:00, необхідно споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, 25 червня на лівому березі Києва були запроваджені екстрені відключення електроенергії, які згодом скасували.
У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що рішення про обмеження споживання надійшло від Укренерго.
Причиною стало технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.
Через це в окремих районах столиці застосували аварійні відключення для всіх категорій споживачів.
Такі заходи не плануються заздалегідь і вводяться лише у разі критичних ситуацій для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим збоям.