У неділю, 28 червня, Укренерго не планує введення обмежень постачання електроенергії в Україні.

Графіки відключення світла 28 червня: що відомо

– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.

Енергетики просять перенести користування потужними приладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

Натомість ввечері, з 18:00 до 22:00, необхідно споживати електроенергію ощадливо.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 25 червня на лівому березі Києва були запроваджені екстрені відключення електроенергії, які згодом скасували.

У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що рішення про обмеження споживання надійшло від Укренерго.

Причиною стало технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

Через це в окремих районах столиці застосували аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

Такі заходи не плануються заздалегідь і вводяться лише у разі критичних ситуацій для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим збоям.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.