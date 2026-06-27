Український боксер Олександр Усик заявив, що звільняє всі свої чемпіонські пояси для того, щоб інші спортсмени, які претендують на титули, отримали можливість змагатися за них.

Про це він розповів у коментарі для 24 Каналу.

Усик пояснив, чому віддав чемпіонські пояси

Спортсмен розповів, що наразі не планує завершувати кар’єру в боксі.

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Остаточного рішення щодо наступного суперника ще немає, проте його команда опрацьовує кілька можливих варіантів.

– Ні. Я поки що не завершую кар’єру. Попереду як мінімум ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов’язково про нього скажу, – поділився Усик.

Спортсмен пояснив, що вже досяг ключових цілей у професійному боксі та не бачить сенсу утримувати титули виключно заради самих поясів.

– Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс, – сказав Усик.

Спортсмен наголосив, що одним із головних принципів для нього залишається гідне представлення України на міжнародній арені.

Він подякував усім, хто підтримував його протягом спортивного шляху.

– Для мене завжди було важливо не лише перемагати, а й гідно представляти Україну у світі, – додав боксер.

Нагадаємо, 26 червня колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив про рішення зробити вакантними всі свої чемпіонські титули.

Директор українського боксера Сергій Лапін заявив, що Олександр Усик розглядає варіант проведення завершальних боїв своєї кар’єри на території Сполучених Штатів.

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