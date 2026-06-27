Кабінет міністрів України запровадив єдиний порядок і чіткі правила взаємодії з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій у межах формату Brave International.

Про це повідомили на сайті Мінцифри.

Формат Brave International для розвитку оборонних інновацій

– Більше ресурсів та світових ідей для Сил оборони. Уряд запустив міжнародний формат оборонного кластера – Brave International. Тепер Україна разом із союзниками створюватиме спільні фонди, щоб видавати гранти найкращим defense-tech розробникам з усього світу, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що запуск Brave International встановлює чіткі правила реалізації спільних проєктів.

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Наразі кластер уже анонсував грантові програми з Норвегією (Brave Norway), Францією (Brave France), Німеччиною (Brave Germany), Литвою (Brave Lithuania), а також безпосередньо з НАТО (UNITE Brave NATO).

У Мінцифри додали, що загальний бюджет перших міжнародних програм перевищує €100 млн.

Як працюватиме Brave International

Програма передбачає створення спільних фондів за принципом 50/50.

Гранти фінансуватимуться на умовах рівних внесків: половину коштів надаватиме Україна, іншу половину – країна-партнер.

Відбір проєктів здійснюватиметься прозоро. Подані заявки оцінюватимуть спільні експертні комісії, до складу яких увійдуть українські та іноземні фахівці.

Участь у конкурсах і боротьба за гранти буде відкритою як для українських розробників, так і для закордонних стартапів.

– Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов’язкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine, – заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Усі створені технології проходитимуть перевірку в Україні через платформу Test in Ukraine. Це має гарантувати, що розроблені інновації відповідатимуть реальним потребам фронту.

Очікується, що ініціатива допоможе залучити для українських військових найкращі світові технології, підтримає українські оборонні стартапи та пришвидшить інтеграцію українського defense tech у глобальний ринок.

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