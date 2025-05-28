Канада безкоштовно отримає захист Золотого купола, якщо стане 51-м штатом США – Трамп
Президент США Дональд Трамп вкотре заговорив про приєднання Канади до Америки. Він запропонував країні безкоштовну участь у створенні американської системи протиракетної оборони Золотий купол, але за однієї умови – якщо Канада стане 51-м штатом США.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп запропонував Канаді приєднатися до США в обмін на Золотий купол
За словами глави Білого дому, якщо Канада залишиться окремою країною, то їй доведеться заплатити $61 млрд за участь у проєкті. Натомість якщо вона приєднається до США як штат – участь буде безкоштовною.
– Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи Золотого купола, що це коштуватиме $61 млрд, якщо вона залишиться окремою, але нерівноправною нацією. Але це коштуватиме нуль доларів, якщо вона стане нашим улюбленим 51-м штатом, – написав Дональд Трамп.
Американський президент додав, що Канада нібито “розглядає цю пропозицію”.
У січні Трамп підписав указ про створення Золотого купола для США. За словами президента, розробка системи протиракетної оборони вже розпочалася.
Загальна вартість Золотого купола сягне приблизно $175 млрд.