Трамп виділить $175 млрд на систему Золотий купол
Президент США Дональд Трамп заявив про старт розробки нової системи протиракетної оборони під назвою Золотий купол (Golden Dome).
За його словами, реалізація проєкту починається негайно з початковим фінансуванням у розмірі $25 млрд, а загальна вартість системи сягне приблизно $175 млрд, пише Reuters.
Оборонна програма Золотий купол: що відомо
– Ми очікуємо, що перший великий етап буде завершено менш ніж за три роки. Насправді починаємо вже зараз, – заявив Трамп 20 травня на пресконференції у Вашингтоні.
На запитання, чи впевнений він у швидкому виділенні коштів Конгресом, Трамп відповів: “Це напрочуд легко фінансувати. Коли ти кажеш, що хочеш захистити життя людей у цьому шаленому світі – гроші знаходяться. Ми вже поговорили з усіма, з ким потрібно.”
Журналісти запитували, навіщо країні нова система, якщо вже існують механізми захисту. Трамп відповів, що нинішній захист є фрагментарним.
– Насправді у нас немає єдиної системи. Є окремі ракети, є фрагменти оборони. Але цілісної системи не існує, – сказав він.
На запитання, чи це була ініціатива військових чи його особиста ідея, Трамп зазначив, що він запропонував, “і всі погодилися”.
Очолить проєкт генерал Майкл Гетлайн, віце-голова Космічного командування США.
– Сьогодні – великий день для країни. Ми подвоюємо наші зусилля із захисту батьківщини. Як вам відомо, наші противники стають дедалі сильнішими і відкрито загрожують безпеці США, – сказав генерал.
Канада частково фінансуватиме проєкт
За словами Трампа, оборонна архітектура Золотого купола включатиме космічні сенсори та перехоплювачі, інтегровані з чинними системами протиповітряної оборони США.
– Ми затвердили проєкт новітньої системи, яка діятиме на суші, в морі та в космосі, – пояснив президент США.
Він додав, що Канада висловила бажання приєднатися до проєкту і США погодилися підтримати її в цьому.
– Вони (Канада – Ред.) хочуть підключитися, хочуть бути частиною. Це логічно. Буде складно, але вони заплатять свою частку, – розповів Трамп.
Система буде готова до кінця президентського терміну Трампа – орієнтовно за три роки.
Загальна вартість ініціативи становитиме $175 млрд. Частково проєкт фінансуватиметься через новий податковий закон, який включає $25 млрд на старт Golden Dome.
Нагадаємо, на тлі новин про Golden Dome один з головних донорів Республіканської партії, мільярдер Ілон Маск, несподівано заявив, що значно скоротить політичні витрати.
– Я зробив достатньо. Надалі витрачатиму набагато менше, – сказав Маск під час економічного форуму в Катарі.
Минулого року Маск витратив майже $300 млн на підтримку Трампа та республіканців. Зараз, за його словами, він планує зосередитися на своїх компаніях – Tesla, SpaceX та інших.