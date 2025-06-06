Мерц заявив після зустрічі з Трампом, що не має сумнівів у відданості США НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має сумнівів у відданості НАТО з боку Сполучених Штатів Америки. На його думку, США за президента Дональда Трампа залишаться в НАТО, попри напруженість у питанні витрат на оборону.

Що заявив Мерц після зустрічі з Трампом

Як заявив Мерц під час сесії запитань і відповідей у Берліні, він вважає, що Вашингтон буде відданим альянсу безпеки, попри роки напруженості.

– У мене немає жодних сумнівів у відданості американського уряду НАТО, – сказав Мерц.

У виданні Politico звернули увагу, що ця заява пролунала через день після дебютної поїздки Мерца до Вашингтона, де він зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті.

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Згадуючи приватну розмову з президентом США, Мерц відзначив, що Трамп чітко заперечив наявність планів Вашингтона вийти з НАТО.

– Питання, яке було поставлене, полягало в тому, чи має він якісь плани вийти з НАТО. І на нього було дано чітку відповідь – ні. Жодних подальших коментарів з цього приводу не було, навіть під час обіду після цього, – сказав Мерц.

Водночас канцлер Німеччини наголосив на важливості закритого діалогу.

Як пояснив Мерц, разом з Трампом вони детально обговорили три великі питання, які їх зараз хвилюють. Серед них – війна Росії проти України, торговельна політика та майбутнє НАТО.

Канцлер Німеччини додав, що Європа тепер повинна зробити більше для виконання своїх обов’язків.

Джерело : Politico

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