Сьогодні, 30 жовтня, на Дніпропетровщині день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по залізничному вокзалу обласного центру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

День жалоби у Дніпрі та області 30 жовтня: що відомо

Сьогодні вся Дніпропетровщина у скорботі за 15 українцями, які загинули внаслідок російського удару по залізничному вокзалу Дніпра 29 жовтня.

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Серед жертв атаки — 10 чоловіків і п’ять жінок.

— Хтось там працював. Хтось повертався додому з подорожі. Хтось їхав у справах, — написав Олександр Ганжа.

Очільник області висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних людях і залізничному транспорту.

— Цього не можна пробачити. Не можна забути. Пам’ятаємо кожне життя, яке забрала Росія, — зазначив він.

Уранці 30 жовтня стало відомо, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень під час російської атаки на залізничний вокзал Дніпра.

За словами Олександра Ганжі, медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок удару по вокзалу зросла до 15 людей.

У лікарнях Дніпра залишаються 11 людей, поранених через атаку росіян на залізничний вокзал.

Шестеро з них — у важкому стані. Серед них — 11-річний хлопчик. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Атака на Дніпро 29 жовтня: що відомо

Удень 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал Дніпра реактивним безпілотником. Удар припав на платформу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд №866 сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Унаслідок атаки на місці загинули 15 людей, ще 14 дістали поранення. Серед постраждалих — 11-річний хлопчик.

Після трагедії Укрзалізниця повідомила, що перегляне протоколи безпеки.

У компанії пояснили, що за понад 10 хвилин до удару пасажирів попередили про наближення безпілотника та необхідність евакуації. Людей закликали залишити платформу й відійти щонайменше на 200 метрів, однак частина пасажирів залишилася біля поїздів.

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