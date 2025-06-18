Ізраїль закрив кордони: хто зможе виїхати і за яких умов

За останні дні Ізраїль провів низку воєнних операцій із запобігання атакам з території Ірану. В умовах стрімкого погіршення ситуації на Близькому Сході Ізраїль запроваджує жорсткі обмеження на виїзд власних громадян.

Чому Ізраїль закрив кордони і як довго триватимуть обмеження, читайте в матеріалі.

Ізраїль заборонив виїзд громадян із країни

На спеціальній пресконференції міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев підтвердила запровадження тимчасової заборони на виїзд громадян країни за кордон. За її словами, рішення ухвалено з міркувань національної безпеки і пов’язано з ризиками, що виникають у поточній військово-політичній ситуації.

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– Ми поки що не даємо дозволу на виїзд ізраїльтян за кордон. Ті, хто зараз залишає країну, – це люди, що прибули до Ізраїлю з візитом: туристи, дипломати, представники бізнесу, – заявила міністр.

Міністерство також підтвердило, що виїзд можливий тільки для іноземних громадян, які перебувають в Ізраїлі на тимчасовій основі, – ділові візити, туризм або дипломатична місія. Для самих ізраїльтян кордони залишаються закритими до окремого розпорядження.

Мірі Регев зазначила, що в поточних умовах також неможливо безпечно організувати масове повернення громадян Ізраїлю з-за кордону. Ізраїль закрив кордон і на в’їзд власних громадян, незважаючи на те, що за кордоном зараз перебуває понад 100 тисяч ізраїльтян. Причиною стала підвищена загроза атаки під час заходу цивільних літаків на посадку.

– Ми не хочемо ризикувати, допускаючи ситуації, коли літак заходить на посадку в умовах великої події у сфері безпеки, а потім доводиться пояснювати, чому на борту загинуло 300 осіб. Ви за кордоном – насолоджуйтеся поїздкою. Знаю, це нелегко. Але обіцяю – ми вирішимо всі питання з компенсацією, – додала Регев.

Регев повідомила, що повернення ізраїльтян з-за кордону відбуватиметься поступово і в тісній координації з Міністерством оборони та службами цивільної авіації. Першими планують рейси з Афін, Ларнаки, США, Таїланду та Італії – саме в цих країнах зараз розміщені ізраїльські літаки.

Міністр наголосила, що всі дії ретельно сплановані й націлені насамперед на гарантування безпеки, при цьому завдання – повернути якомога більше громадян додому. Вона оголосила про старт операції під назвою Безпечне повернення, уточнивши, що реалізація займе деякий час.

Іноземним туристам дозволено залишити Ізраїль через Йорданію та Єгипет протягом найближчої доби. Для цього створено спеціальні гуманітарні маршрути.

Також розглядається варіант евакуації морським шляхом. Судноплавна компанія Mano вже погодилася брати участь у перевезенні ізраїльтян з Кіпру. Якщо через міркування безпеки не вдасться розширити повітряне сполучення, в операції можуть бути задіяні десантні кораблі.

Нагадаємо, що Ізраїль закрив виїзд, крім того, повітряний простір країни залишається закритим для цивільної авіації. Міністерство транспорту призупинило всі злети і посадки до подальшого повідомлення.

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