Израиль закрыл границы: кто сможет выехать и при каких условиях

За последние дни Израиль провел ряд военных операций по предотвращению атак с территории Ирана. В условиях стремительно ухудшающейся обстановки на Ближнем Востоке Израиль вводит жесткие ограничения на выезд собственных граждан.

Почему Израиль закрыл границы и как долго продлятся ограничения, читайте в материале.

Израиль запретил выезд граждан из страны

На специальной пресс-конференции министр транспорта Израиля Мири Регев подтвердила введение временного запрета на выезд граждан страны за границу. По ее словам, решение принято из соображений национальной безопасности и связано с рисками, возникающими в текущей военно-политической ситуации.

Сейчас смотрят

— Мы пока не даем разрешения на выезд израильтян за границу. Те, кто сейчас покидает страну, — это люди прибывшие в Израиль с визитом: туристы, дипломаты, представители бизнеса, — заявила министр.

Министерство также подтвердило, что выезд возможен только для иностранных граждан, находящихся в Израиле на временной основе — будь то деловые визиты, туризм или дипломатическая миссия. Для самих израильтян границы остаются закрытыми до отдельного распоряжения.

Мири Регев отметила, что в текущих условиях также невозможно безопасно организовать массовое возвращение граждан Израиля из-за рубежа. Израиль закрыл границу и на въезд собственных граждан, несмотря на то, что за границей сейчас находится более 100 тысяч израильтян. Причиной стала повышенная угроза атаки во время захода гражданских самолетов на посадку.

— Мы не собираемся рисковать, допуская ситуации, когда самолет заходит на посадку в условиях крупного события в сфере безопасности, а потом приходится объяснять, почему на борту погибло 300 человек. Вы за границей — наслаждайтесь поездкой. Знаю, это нелегко. Но обещаю — мы решим все вопросы с компенсацией, — добавила Регев.

Регев сообщила, что возвращение израильтян из-за рубежа будет проходить постепенно и в тесной координации с Министерством обороны и службами гражданской авиации. Первыми планируются рейсы из Афин, Ларнаки, США, Таиланда и Италии — именно в этих странах сейчас размещены израильские самолёты. Министр подчеркнула, что все действия тщательно спланированы и нацелены в первую очередь на обеспечение безопасности, при этом задача — вернуть как можно больше граждан домой. Она объявила о старте операции под названием Безопасное возвращение, уточнив, что реализация займет некоторое время. Иностранным туристам разрешено покинуть Израиль через Иорданию и Египет в течение ближайших суток. Для этого созданы специальные гуманитарные маршруты. Также рассматривается вариант эвакуации морским путем. Судоходная компания Mano уже согласилась участвовать в перевозке израильтян с Кипра. В случае, если из-за соображений безопасности не удастся расширить воздушное сообщение, в операции могут быть задействованы десантные корабли.

Напомним, что Израиль закрыл выезд, кроме того, воздушное пространство страны остается закрытым для гражданской авиации. Министерство транспорта приостановило все взлеты и посадки до дальнейшего уведомления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.