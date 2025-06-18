Израиль закрыл границы: кто сможет выехать и при каких условиях
За последние дни Израиль провел ряд военных операций по предотвращению атак с территории Ирана. В условиях стремительно ухудшающейся обстановки на Ближнем Востоке Израиль вводит жесткие ограничения на выезд собственных граждан.
Почему Израиль закрыл границы и как долго продлятся ограничения, читайте в материале.
Израиль запретил выезд граждан из страны
На специальной пресс-конференции министр транспорта Израиля Мири Регев подтвердила введение временного запрета на выезд граждан страны за границу. По ее словам, решение принято из соображений национальной безопасности и связано с рисками, возникающими в текущей военно-политической ситуации.
— Мы пока не даем разрешения на выезд израильтян за границу. Те, кто сейчас покидает страну, — это люди прибывшие в Израиль с визитом: туристы, дипломаты, представители бизнеса, — заявила министр.
Министерство также подтвердило, что выезд возможен только для иностранных граждан, находящихся в Израиле на временной основе — будь то деловые визиты, туризм или дипломатическая миссия. Для самих израильтян границы остаются закрытыми до отдельного распоряжения.
Мири Регев отметила, что в текущих условиях также невозможно безопасно организовать массовое возвращение граждан Израиля из-за рубежа. Израиль закрыл границу и на въезд собственных граждан, несмотря на то, что за границей сейчас находится более 100 тысяч израильтян. Причиной стала повышенная угроза атаки во время захода гражданских самолетов на посадку.
— Мы не собираемся рисковать, допуская ситуации, когда самолет заходит на посадку в условиях крупного события в сфере безопасности, а потом приходится объяснять, почему на борту погибло 300 человек. Вы за границей — наслаждайтесь поездкой. Знаю, это нелегко. Но обещаю — мы решим все вопросы с компенсацией, — добавила Регев.
Напомним, что Израиль закрыл выезд, кроме того, воздушное пространство страны остается закрытым для гражданской авиации. Министерство транспорта приостановило все взлеты и посадки до дальнейшего уведомления.