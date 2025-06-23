Дуже слабка відповідь: Трамп про реакцію Ірану на удари США по ядерних об’єктах

Президент США Дональд Трамп назвав слабкою відповідь Ірану на американські удари по ядерних об’єктах.

Про це американський президент написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Трамп про відповідь Ірану на удари США

– Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об’єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми й очікували, і яка була дуже ефективно відбита, – стверджує Трамп.

За словами Трампа, Іран випустив 14 ракет, з них – 13 були збиті, а ще одна прямувала нібито в безпечному напрямку.

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Втрат і збитків унаслідок іранської атаки немає, наголосив американський президент.

– Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї системи. Сподіваюся, не буде більше ненависті, – зазначив Трамп.

Водночас він подякував Ірану за те, що США заздалегідь отримали повідомлення про відповідь, внаслідок чого з’явилася можливість зберегти життя та здоров’я їхніх людей.

Ймовірно, Іран зможе продовжити шлях до миру і гармонії, заявив Трамп, тому він закликав Ізраїль зробити те ж саме.

У ще одній публікації американський президент додав, що настав час миру.

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