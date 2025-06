Іран випустив ракети по американських базах у Катарі та Іраку

Державні ЗМІ Ірану оголосили, що Іран розпочав “потужну і переможну” відповідь на удари США. Агентство Tasnim повідомляє, що Революційна гвардія Ірану запустила ракети по американських базах у Катарі та Іраку. Вибухи лунали в Досі.

За даними ізраїльських військових, Іран запустив по американських цілях в Катарі шість ракет.

Перед вибухами Міністерство закордонних справ Катару заявило про тимчасове припинення руху у своєму повітряному просторі. Дане рішення стало частиною комплексу запобіжних заходів, що вживаються з огляду на розвиток подій у регіоні.

Катар заявляє, що залишає за собою право відповісти на іранську атаку.

У Катарі розташована найбільша військова база США на Близькому Сході, служить передовим штабом Центрального командування США, — авіабаза Аль-Удейд. За даними Державного департаменту, там проживає близько 8000 громадян США. Президент Дональд Трамп відвідав базу минулого місяця, ставши першим головнокомандувачем, який відвідав її з 2003 року.

Система протиповітряної оборони активована на американській авіабазі Айн-аль-Асад, що у західній провінції Анбар в Іраку, повідомляють військові джерела. Відомо, що американським солдатам було наказано піти в укриття.

Як повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників, зараз США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану в напрямку американських військових об’єктів у Катарі та Іраку.

За словами представника Білого дому, міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у ситуаційній кімнаті.

У 2020 році іранські ракети вже били по цій базу у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Як повідомляє видання Clash Report, Бахрейн тимчасово закрив свій повітряний простір.

Бахрейн закликає громадян зберігати спокій і прямувати до найближчого безпечного місця.

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place

— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 23, 2025