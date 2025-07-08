Якщо війна в Україні триватиме в такому ж дусі, вона може йти роками — президент Чехії

Росія має кілька тактичних успіхів, проте її просування вартує великих жертв і втрат. Саме тому потрібно знайти рішення за столом переговорів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC News Україна.

Петр Павел про те, що перемагає у війні Росії проти України

Журналіст запитав у президента Чехії як генерала про те, хто перемагає у російсько-українській війні.

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На думку Петра Павела, перемога має інший вигляд. Зокрема, Росія має кілька тактичних успіхів, адже вона змогла захопити частини території України, але просування окупантів відбувається лише через великі жертви та втрати.

Президент Чехії переконаний, що це занадто висока ціна за захоплення земель.

Він зазначив, що наразі українська оборона успішна завдяки завданню російським військам величезної шкоди.

– Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх, – наголосив Петр Павел.

Саме тому, пояснив він, Європа намагається підтримувати Україну під час війни та демонструвати Росії, що на полі бою немає перемоги.

Водночас країни намагаються здійснювати максимальний дипломатичний, політичний, економічний і фінансовий тиск на Росію, щоб країна-агресор зрозуміла, що рішення можна знайти лише за столом переговорів, а не на полі бою, резюмував президент Чехії.

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