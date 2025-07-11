Франція попереджає: Росія посилює підводну активність та мілітаризує космос

Росія, ймовірно, хоче мілітаризувати космос, у той час як її підводна діяльність також “вкрай тривожна”, заявив високопоставлений французький генерал.

РФ є загрозою на морі та у космосі

Начальник Генерального штабу оборони Тьєррі Буркхард назвав Кремль “постійною загрозою”, заявивши, що російські підводні човни “регулярно заходять до Північної Атлантики, а потім іноді до Середземного моря”, щоб “контролювати райони, які важливі” для Франції, пише Politico.

Крім того, Буркхард заявив, що супутники Москви використовуються для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод для його роботи. Він також вказав на “ознаки прагнення мілітаризувати космос” за допомогою спеціалізованих супутників, що не відповідає законам про немілітаризацію космосу.

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